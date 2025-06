Eski nişanlısının bacağından vurduğu Asel: Can güvenliğim yok

Dün saat 12.30 sıralarında Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki İshakpaşa İlkokulu önünde meydana geldi. Hakan M. ve sokakta karşılaştığı eski nişanlısı Asel Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Hakan M., Asel Y.’ye tabancayla ateş açtı. Sağ bacağına isabet eden mermiyle kanlar içinde kalan Asel Y. yere düşerken, Hakan M. koşarak kaçtı. Yaralanan kadın olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Asel Y.’nin tedavisi İnegöl Devlet Hastanesi Ortopedi servisinde sürerken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hastanede gazetecilere açıklama yapan Asel Y., 3 sene önce Hakan M. ile tanıştığını belirterek, “Tanıştıktan kısa süre sonra, yalanlarından ve eve getirdiği pis işlerden dolayı rahatsızlık duymaya başladım. Bu şahıstan sürekli olarak ayrılmak istedim, ancak bunları sonradan öğrendiğim için başta fark edemedim. Ne yazık ki, hiçbir şekilde peşimi bırakmadı. 3 Ekim 2024 tarihinde bir kez daha ondan ayrılmak istedim. Aynı gün ailemin kapısına geldi ve bana ateş etti. Ancak olayla ilgili kamera kaydı veya benzeri bir delil bulunmadığı için bunu ispatlayamadım. Bana hakaret etti, yüzüme tükürdü. Ardından, kendisini "ağır tahrik edildiği" gerekçesiyle mağdur göstermeye çalıştı. Kamera kaydı olmadığı için ne yazık ki kendimi savunacak kanıt sunamadım” diye konuştu.

‘HER AN NEREDEN ÇIKACAK DİYE BEKLİYORUM’

Yaşanan olayın ardından tedirgin olduğunu belirten Asel Y., "Benim hayati tehlikem var. Bu şahıstan hiçbir şekilde kurtulamıyorum. Bir kurşun daha yemek istemiyorum. Şu anda kemiğim parçalanmamış olabilir ama yürüyemiyorum. Bir kurşun daha yemek istemiyorum. Lütfen bana yardım edin. Bu şahsın bir an önce yakalanıp tutuklanmasını istiyorum. Şu anda sosyal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşımlar yapıyor. ‘Yarım bıraktım, işimi tamamlayacağım’ anlamına gelen mesajlar veriyor. Ben bu olay yaşanmadan evvel daha önce sürekli savcılıklara gidiyordum. Savcılığa gittiğimde bu adamın cezaevine girme durumu yoksa bile ben bu adama elektronik kelepçe takılmasını sürekli talep ettim. Ama hiçbir şekilde bana olumlu bir sonuç gelmedi. Şimdi de burada bugün bu tehdit mesajlarını alınca ben tekrardan polislerle görüştüm. Ama benim şu an hala hayati tehlikem var. Ben burada yatarken bile şu an rahat değilim, her an nereden çıkacak diye bekliyorum. İlkokulun, onca çocuğun önünde bunu yapan insan her yerde bunu yapar, gözü dönmüş şu an, yapacaktır da zaten. Ne de olsa içeride yatacağım sağlam yatayım diye düşünüyor" diye konuştu.