Volkan Konak'a yönelik tepki çeken paylaşımda bulunan Çatalca İlçe Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu hakkında soruşturma başlatılmıştı. Mehmetalioğlu, Kocaeli'ye vaiz olarak atanmıştı.

Bugün ise yeni bir olay yaşandı ve Mehmetalioğlu'nun oğlunun yönettiği Facebook sosyal medya hesabı sayfasında CHP lideri Özgür Özel'e yönelik tehdit ifadeleri içeren mesajlar paylaşıldı.

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İKİ PAYLAŞIMDA BULUNDU

Yapılan ilk paylaşımda, "Ey özgür özel. Koruma zırhının arkasından atmak kolay. Koruma ordunu yanına almadan (Gerçi bir işe yaramıyorlar yine tokadı yiyorsun da) Buyur gel Fatih'teyim. Nasıl yırtıyorsun ağzımı bi görelim. Sen ecza dükkanında fiş yırtmaktan bile acizsin. Kartondan başkan." ifadeleri yer aldı.

İkinci paylaşımda da, "Ey Özgür Özel. Koruma zırhının arkasından atmak kolay. Koruma ordunu yanına almadan (Gerçi bir işe yaramıyorlar yine tokadı yiyorsun da) Buyur gel Fatih'teyim. Nasıl yırtıyorsun ağzımı bi görelim. Sen ecza dükkanında fiş yırtmaktan bile acizsin. Kartondan başkan. Sen daha tokat yemedin 'Suç örgütünün posta güvercini' Sana asıl tokadı ben atacağım bekle." denildi.