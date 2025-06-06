Eski eşler Naomi Watts ve Liev Schreiber, oğullarının mezuniyetine yeni eşleriyle katıldı

11 yıllık evliliklerini 2016'da bitiren Naomi Watts ile Liev Schreiber'ın oğlu liseden mezun oldu. Watts ile Schreiber, 17 yaşındaki oğulları Sasha'nın liseden mezuniyetini kutlamak için yeniden bir araya geldi.

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Naomi Watts ile eski eşi Liev Schreiber, oğulları Sasha ile...

Naomi Watts ve Liev Schreiber, mezuniyet törenine, şimdiki eşleriyle birlikte katıldı. Paylaşılan fotoğraflarda, Naomi Watts'a; eşi Billy Crudup'ın, Liev Schreiber'e ise eşi Taylor Niesen'in eşlik ettiği görüldü.

Taylor Niesen,Liev Schreiber, Sasha Schreiber, Naomi Watts, Billy Crudup

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Naomi Watts ile Liev Schreiber'ın ayrıca, 16 yaşındaki Kai adında bir kızı var. Schreiber'in şimdiki eşi Taylor Niesen'den de Hazel adında 20 aylık bir kızı bulunuyor.

Naomi Watts ile Liev Schreiber, 2016'da ayrıldıktan sonra çocukları için sık sık bir araya geliyor.

Naomi Watts ile Liev Schreiber'ın trans kızı Kai, modellik yapıyor

Naomi Watts, Ekim 2024'te 62'nci New York Film Festivali kırmızı halısına oğlu Sasha ile katılmıştı

REKLAM Naomi Watts ile Billy Crudup, ilişkilerine 2017'de başladı ve 2023'te evlendi. Liev Schreiber, Temmuz 2023'te evlendiği Taylor Neisen ile evliliğinden bir ay sonra ilk bebeğini kucağına aldı. Liev Schreiber, oğlu Sasha ve bebeği Hazel ile...