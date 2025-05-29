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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eski eşinin sevgilisine ölüm tuzağı kurdu! | Son dakika haberleri

        Eski eşinin sevgilisine ölüm tuzağı kurdu!

        İstanbul'da kan donduran bir cinayet işlendi. Bir yıl önce eşinden ayrılan Nursel K.'nın, iddialara göre Mehmet Uysal ile ilişkisi başladı. Bir süre devam eden bu ilişkinin ardından Nursel K. boşandığı eşi Sezgin D. ile barışarak birlikte yaşamaya başladı. Boşandığı eşinin eski sevgilisiyle mesajlarını gören Sezgin D., tüyler ürperten bir plan yaptı. Barıştığı Nursel K.'ya, eski sevgilisine mesaj attırarak eve çağırdığı Mehmet Uysal'ı bıçakla öldürdü. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi...

        Giriş: 29.05.2025 - 15:07 Güncelleme: 29.05.2025 - 15:07
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        Eski eşinin sevgilisine ölüm tuzağı kurdu!
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        Kan donduran cinayet önceki gün akşam saatlerinde Fatih’te meydana geldi. Olayda 54 yaşındaki Mehmet Uysal, ticari taksiden indiği sırada Sezgin D. tarafından bıçaklandı.

        Sezgin D. olay yerinden kaçarken hastaneye kaldırılan Mehmet Uysal hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği yaptığı kısa çalışmanın ardından Sezgin D. ile boşandığı Nursel K.’yı gözaltına aldı. Yapılan soruşturmada akıllara durgunluk veren detaylar ortaya çıktı.

        Yapılan çalışmalarda ortaya çıkan iddialara göre, Nursel K. adlı kadın, bir yıl önce eşi Sezgin D. ile boşandı. Eşinden boşanan Nursel K.. bir süre sonra Mehmet Uysal adında bir kişiyle çıkmaya başladı.

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        ESKİ KOCASIYLA BARIŞTI

        Bu ilişkisi devam eden Nursel K. bir süre sonra eski kocası Sezgin D. ile barıştı. Barışan ikili birlikte yaşamaya başladı. Sezgin D., önceki gün eski eşinin cep telefonunu inceledi. İncelediği cep telefonunda eski eşinin daha önce ilişki yaşadığı sevgilisiyle mesajlarını gördü.

        EVE ÇAĞIRTIP ÖLDÜRDÜ

        Mesajları gören Sezgin D., barıştığı eski eşi Nursel K.’ya Mehmet Uysal’a mesaj atarak eve çağırmasını istedi. İddialara göre, Nursel K. da e eski sevgilisine mesaj atarak eve çağırdı.

        Eski sevgilisinin mesajları üzerine ticari taksiyle söylenen adrese doğru gelen Mehmet Uysal, ticari taksiden indiği sırada Sezgin D.’nin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, bıçaklanan Mehmet Uysal taksici tarafından hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Uysal hayatını kaybetti.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

        Çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaydan sonra kaçan Sezgin D. ile boşandığı eski eşi Nursel K.’yı yakalayıp gözaltına aldı. Yapılan çalışmalarda şüphelinin olay sonrası görüntüleri de elde edildi. İşlemlerin ardından eski karı-koca adliyeye gönderildi.

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