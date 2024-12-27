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        Haberler Gündem Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tazminata mahkum edildi

        Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tazminata mahkum edildi

        Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SADAT), kendilerini 'paramiliter bir kuruluş' olarak tanımlayan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mal varlığına tazminat davasını kaybetmesi nedeniyle mal varlıklarına haciz konulduğu bilgisini paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise yaptığı açıklamada hukuka aykırı işlem yapıldığını belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 19:22 Güncelleme: 27.12.2024 - 19:22
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        Kılıçdaroğlu'na haciz
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        Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SADAT) Yönetim Kurulu eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mal varlıklarına haciz konulduğunu duyurdu.

        SADAT'tan yapılan açıklamada, "Dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2022 seçim döneminde Şirketimiz hakkında tamamı yalan – uydurma ithamlardan oluşan gerçek dışı söylemlerle kendince seçim propagandası yürütmüş, açtığımız davada iddialarını ispatlayamamış, hiçbir belge sunamamıştır. Kılıçdaroğlu, önce Şirketimizin açtığı 1 milyon liralık tazminat davasını Nisan 2023’te, Seçimi ise 1 ay sonra kaybetmiştir. Geçen 1,5 yılı aşkın sürede Kemal Kılıçdaroğlu mahkum olduğu tazminat bedelini ödemeyince, Hukuk Büromuz Kılıçdaroğlu’nun mal varlıklarına, alacaklı olduğu çeşitli davalardaki alacaklarına ve tüm banka hesaplarına icra yoluyla haciz koymuştur." denildi.

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        KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATINDAN AÇIKLAMA: HUKUKSUZ İŞLEM

        Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun 13.05.2022 tarihli haklı eleştirileri nedeniyle SADAT tarafından açılan davada, yöneltilen eleştirilerin doğruluğu ispatlandığı halde, yerel mahkemece 30.000 ₺ tazminata hükmedilmiştir. Karar kesinleşmediği halde icraya başvurulması nedeniyle hükmedilen tazminat miktarı icra müdürlüğüne tarafımızca yatırılıp depo edilmiştir. İstinaf Mahkemesi tarafından verilen kararın 24.12.2024 tarihinde tebliği ile birlikte SADAT tarafından, işlemiş toplam 8.000 TL’lik faiz için ayrıca icra yoluna başvurulmuştur. Ne var ki icra müdürlüğü tarafından tarafımıza ödeme için yapılması zorunlu olan bildirimler (tebligatlar yapılmadan) dahası yasada ödeme için öngörülen süre de verilmeden 8.000 TL’lik miktar için (hukuksuzca) icra işlemleri yapılmıştır! Suç kapsamlı bu işlemlerden ötürü ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulup ayrıca tazminat davaları açılacaktır.

        KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

        Kılıçdaroğlu, 13 Mayıs 2022'de beraberindeki CHP'li vekillerle birlikte SADAT'ın İstanbul'daki merkezinde yetkililerle görüşme istemişti.

        İçeri alınmayan Kılıçdaroğlu, "Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara, kişilere teslim edilmeyecektir. Şu anda önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur. Düne kadar Erdoğan'ın danışmanlığını yapıyordu bunlar. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi de var. Yani sabotaj, baskın, pusu kurma, tahrip, suikast ve tedhiş. Arapça 'terör', 'tedhiş' olarak tanımlanıyor. Türkçesi de 'terör'. Burası aynı zamanda terörist yetiştiren bir kuruluş" demişti.

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        #Kemal Kılıçdaroğlu
        #SADAT Kılıçdaroğlu
        #haberler
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