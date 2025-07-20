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        Haberler Gündem Politika Eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık hayatını kaybetti

        Eski CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık, yaşamını yitirdi. Karabıyık, bir süredir sarkom (yumuşak doku kanseri) tedavisi görüyordu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 10:16 Güncelleme: 20.07.2025 - 10:17
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        Lale Karabıyık hayatını kaybetti
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        Önceki dönem CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık (60), bu sabah Bursa’da tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi.

        DHA'nın haberine göre 1 çocuk annesi olan Karabıyık, bir süredir yumuşak doku kanseri tedavisi görüyordu. Prof. Dr. Karabıyık için yarın saat 10.00’da akademisyen olarak görev yaptığı Bursa Uludağ Üniversitesi’nde tören düzenlenecek.

        Bursa Ulu Cami’de öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından, cenazesi memleketi Bilecik’e gönderilecek olan Karabıyık, burada ikindide aile mezarlığında toprağa verilecek.

        TBMM’DE 3 DÖNEM GÖREV YAPTI

        Karabıyık, 2015 yılında CHP Bursa Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmiş ve aralıksız olarak 3 dönem görev yapmıştı. Aynı zamanda CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Karabıyık, özellikle eğitim politikaları konusundaki çalışmalarıyla tanınıyordu. 2023'ün ikinci yarısında TBMM milletvekilliği sona eren Prof. Dr. Lale Karabıyık, akademik kariyerine Uludağ Üniversitesi'nde devam ediyordu.

        DERS KİTAPLARI VE AKADEMİK MAKALELERİ BULUNUYOR

        22 Ağustos 1965'te Bilecik'te doğan Lale Karabıyık, 1986 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 1989'da yüksek lisans, 1993'te doktora derecelerini tamamladı. 1994'te yardımcı doçent, 1999'da doçent, 2005'te profesör unvanını aldı. Muhasebe ve finans alanında uzmanlığı bulunan Karabıyık, akademide dekan yardımcılığı, senato üyeliği, enstitü müdürlüğü gibi birçok idari görev üstlendi. 6 ders kitabı, 29-39 arasında akademik makale, çalışmalar ve ödüller yayımladı. Erasmus+, TÜBİTAK, Horizon EU gibi uluslararası projelerde aktif rol aldı.

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