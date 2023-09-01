Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Eski ABD Başkanı Trump'ın Georgia'da seçimlere müdahaleyle suçlandığı dava canlı yayınlanacak

        Eski ABD Başkanı Trump'ın Georgia'da seçimlere müdahaleyle suçlandığı dava canlı yayınlanacak

        Eski ABD Başkanı Donald Trump ile diğer 18 sanığın Georgia'da 2020 başkanlık seçimlerine müdahaleyle suçlandıkları dava, televizyon ve internetten canlı yayınlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 12:13 Güncelleme: 01.09.2023 - 13:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ABD basınındaki haberlere göre, Fulton Bölgesi Yargıcı Scott McAfee, tüm duruşmaların Fulton Bölge Mahkemesinin YouTube kanalı ve televizyonlar üzerinden canlı yayınlanmasını kararlaştırdı.

        • 2

          Bu, Trump'a yönelik davaların arasında kamuya açık yürütülen ilk yargılama olacak ancak suçlanan sanıklardan herhangi biri davayı federal mahkemeye taşırsa McAfee'nin kararı geçersiz olacak.

        • 3

          Sanıkların arasında bulunan Trump'ın Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows, davanın federal mahkemede görülmesi için başvuru yapmıştı.

        • 4

          TRUMP GEORGIA'DA "SEÇİME MÜDAHALE" İLE SUÇLANMIŞTI

          Trump, Georgia eyaletinde 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu suçlamasıyla Atlanta büyük jürisi tarafından 15 Ağustos’ta suçlanmış, hazırlanan iddianame kapsamında 24 Ağustos'ta da teslim olmuştu.

        • 5

          200 bin dolarlık kefalet bedelini ödeyen Trump’ın, teslim olduğu sırada tutuklama dosyası için ilk kez sabıka fotoğrafı çekilmişti. Trump, "sabıka fotoğrafı çekilen ilk Amerikan başkanı" olarak tarihe geçmişti.

        • 6

          Trump, teslim olduğu 24 Ağustos'tan bu yana aday adaylığı için 7,1 milyon dolardan fazla bağış toplamıştı.

        • 7
        • 8
        • 9

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Sözlü taciz iddiasına vatandaştan dayak!
        Sözlü taciz iddiasına vatandaştan dayak!
        Beli ağrıyanlar tuvalette bu hatayı yapmayın!
        Beli ağrıyanlar tuvalette bu hatayı yapmayın!
        Tehdit edilince cama çıktı! İtfaiyenin açtığı yastığa atladı
        Tehdit edilince cama çıktı! İtfaiyenin açtığı yastığa atladı
        Avrupa'da scooterları yasaklayan ilk başkent!
        Avrupa'da scooterları yasaklayan ilk başkent!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        Kongre baskınında 17 yıl hapis cezası
        Kongre baskınında 17 yıl hapis cezası
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Tine ile Angela Berzeg ile buluştu
        Tine ile Angela Berzeg ile buluştu
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        Onlar için en güzel yazdı
        Onlar için en güzel yazdı
        "Yeter artık"
        "Yeter artık"
        Rakipleri mercek altına aldık
        Rakipleri mercek altına aldık
        Habertürk Anasayfa