Eşini ve kayınbiraderini vurdu, kendini kilitledi
Uşak'ta bir kişi, tartıştığı eşi ve kayınbiraderini pompalı tüfekle yaraladı
Uşak'ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Birinci Çam Sokak'ta B.T, tartıştığı eşi İ.T. (35) ve kayınbiraderi A.T'yi (55) pompalı tüfekle vurarak yaraladı, ardından kendini eve kilitledi.
Komşuların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Evin penceresinden rastgele ateş eden B.T, polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.
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