Esin Çepni kimdir, kaç yaşında ve neden gündem oldu? Bilal Hancı Esin Çepni olayı nedir?
Sosyal medya fenomeni Esin Çepni, son paylaşımla gündem olmuş durumda. Kafalar YouTube kanalı ile geniş çaplı bir üne kavuşan Bilal Hancı ile evli olan Çepni, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımlarla günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinden biri oldu. İşte, söz konusu olaya dair detaylar...
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Sosyal medya Esin Çepni Bilal Hancı olayını konuşuyor. 2021 yılında dünya evine giren çift, aldatma iddialarıyla merak konusu olmuş durumda. Söz konusu iddiaların ardından Çepni'nin son paylaşımları araştırılıyor. İşte, Bilal Hancı'nın henüz yanıt vermediği Esin Çepni'nin paylaşımları hakkında detaylar...
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İŞTE BİLAL HANCI'NIN EŞİ ESİN ÇEPNİ'NİN PAYLAŞIMLARI
"Her zaman güçlü durmaya çabaladım, her zaman dışım sert kabuklu olsa da içim kan ağladı. Bugün anladım ki dışından ağlayanlardan korkulurmuş. Sizin merhametli, düzgün sandıklarınız asıl iş bitirenlermiş. Bu gece kafamdan kaynar sular döküldü. Sebebini de gözlerimde gördüm. Siz de görün istiyorum."
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"Bedenim o kadar küçüldü ki kalbim içeride eziliyor. Gözüme bir damla uyku girmedi. Hiçbir şey bilmiyormuşuz meğerse. Ulu orta yapılan bir ihanetin sessizce acısını çekecek kadar asil değilim isterseniz beni yargılayın.
Saatlerdir yatakta felç olmuş gibi 20/30 saniyelik videoları başa alıp alıp izliyorum. Gizli saklı yapmak bir yana dursun göz göze dudak dudağa şarkılar söylenecek kadar aşağılıklaşmış. Bir yanda evli bir adamın bardaki eğlencesi kız diğer yanda boşanma süreci tamamlanmamış eşim… Ben ne yapayım siz söyleyin."
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ESİN ÇEPNİ KİMDİR?
24 Temmuz 1993 doğumlu Esin Çepni İstanbul Eminönü'de dünyaya geldi. Ünlü isim bir dönem lisanslı makyaj uzmanlığı yaptı. Çepni'nin birçok iş tecrübesinin olduğu biliniyor.
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Çepni, 8 Şubat 2016'da TV8 ekranlarında yeni yarışmacılarıyla yeniden ekranlara gelen İşte Benim Stilim adlı yarışmada yer aldı. Esin Çepni, 26.07.2021'de Bilal Hancı ile dünyaevine girmişti. Çepni sosyal medyası aktif olarak kullanıyor.