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        Haberler Objektife Takılanlar Eser Yenenler: 15 kilo verdim - Magazin haberleri

        Eser Yenenler: 15 kilo verdim

        Eser Yenenler samimi açıklamalarda bulundu. 15 kilo verdiğini söyleyen Yenenler; "Yazın da devam edeceğim. Kaslarımı ağustos ayında gösteririm. Hedefim 30 kilo vermek" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2025 - 09:13 Güncelleme: 05.06.2025 - 09:13
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        "15 kilo verdim"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Berfu - Eser Yenenler çifti, Berkay Şahin'in Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeki konserini izlemeye gitti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Eser Yenenler; "Eşimi görür görmez, 'Ben ne giyeceğim?' dedim. Sonra her zamanki çizgimi bozmak istemedim. Oraya uymaya çalışıyorum rezil görüntü çıkabilir. Karıma ne giyse yakışıyor. Çok tarz" dedi.

        Eser Yenenler; "Bizim yıl dönümümüz olduğu için Berkay ve ailesiyle tatile gideceğiz. Berfu, beni tenise yazdırdı. Roland - Garros'un final maçına bilet aldı, onu seyredeceğiz. Tenis az hareket, çok bereket gibi... Yapabilirim gibi duruyor. Tavsiye ederim" açıklamasını yaptı.

        "HEDEFİM 30 KİLO VERMEK"

        Ayrıca 15 kilo verdiğini belirten Eser Yenenler; "Yazın da devam edeceğim. Kaslarımı ağustos ayında gösteririm. Hedefim 30 kilo vermek" dedi.

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