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        Haberler Gündem 3. Sayfa Esenyurt'ta tartıştığı oğlunu silahla vuran baba gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        Esenyurt'ta tartıştığı oğlunu silahla vuran baba gözaltına alındı

        İstanbul Esenyurt'ta alkollü oldukları belirlenen baba ile oğlu arasında çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Oğlunu tabancayla vurarak yaralayan şüpheli baba, polis ekiplerince gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 05:59 Güncelleme: 25.05.2025 - 05:59
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        Tartıştığı oğlunu vuran baba gözaltına alındı
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        Esenyurt ilçesi Sultanahmet Abdülhamid Caddesi üzerindeki bir otelin önünde, isimleri öğrenilemeyen baba ile oğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        AA'nın haberine göre; tartışma esnasında baba, oğlunu silahla ayağından vurarak yaraladı. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        ŞÜPHELİ BABA GÖZALTINA ALINDI

        Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli baba ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

        Öte yandan, baba ve oğlunun olay esnasında alkollü oldukları öğrenildi.

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        #istanbul
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        #Esenyurt
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