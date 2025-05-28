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        Haberler Gündem Güvenlik Esenyurt'ta polis ile şüpheli sürücü arasında kovalamaca

        Esenyurt'ta polis ile şüpheli sürücü arasında kovalamaca

        İstanbul Esenyurt'ta denetim noktasında 'dur' ihtarına uymayarak otomobil ile kaçan şüpheli, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Kesinleşmiş hapis cezasından dolayı araması olduğu belirlenen şüpheliye 116 bin lira para cezası uygulandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 01:06 Güncelleme: 28.05.2025 - 01:37
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        Polis ile şüpheli sürücü arasında kovalamaca
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        Olay, dün akşam saatlerinde Çınar Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaptığı huzur denetimleri sırasında şüpheli gördükleri otomobile durması için uyarıda bulundu.

        KOVALAMACA SONRASI YAKALANDI

        DHA'nın haberine göre; şüpheli sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polisin yakalamak için peşine düştüğü sürücü, sokak aralarında kaçmaya devam etti.

        Kaçarken çevredeki yayaların ve trafikteki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan şüpheli, nefes kesen bir takibin ardından yakalandı.

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        KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASINDAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

        Polisten kaçarken bazı araçlara da çarparak hasar veren şüpheli sürücünün, polisin sorgulamasında T.T, olduğu belirlendi. 8 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasından dolayı araması olan şüpheli T.T'ye 116 bin lira ceza uygulandı.

        Gözaltına alınan şüpheli T.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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        #istanbul
        #Esenyurt
        #Son dakika haberler
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