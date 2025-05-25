Esenyurt'ta köpek tartışması kavgaya dönüştü: 7 gözaltı
İstanbul Esenyurt'ta komşular arasında köpek nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Polis ekipleri, kavgaya karışan 7 kişiyi gözaltına aldı
Esenyurt ilçesi Talatpaşa Mahallesi 1025 Sokak'ta köpek nedeniyle komşular arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
AA'nın haberine göre; çıkan arbedede darp edilen 7 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
EKİPLER MÜDAHALE ETTİ
Tarafların sakinleşmemesi üzerine olay yerine çevik kuvvet ile özel hareket polisleri de geldi. Ekiplerin müdahalesi sonucu kavgaya karışan 7 kişi gözaltına alındı.