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        Haberler Gündem Güncel Esenyurt'ta "evde kişisel bakım" hizmeti | Son dakika haberleri

        Esenyurt Belediyesi'nden dezavantajlı bireylere yönelik destekleyici hizmetler

        İstanbul'un Esenyurt Belediyesi tarafından ilçedeki dezavantajlı bireylere yönelik, "engelli aracı park yeri" ve "evde kuaför ve kişisel bakım" hizmeti veriliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 12:14 Güncelleme: 19.12.2024 - 12:14
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        Esenyurt'ta "evde kişisel bakım" hizmeti
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        İstanbul'un Esenyurt ilçesinde belediye tarafından dezavantajlı bireylere yönelik, "engelli aracı park yeri" ve "evde kuaför ve kişisel bakım" hizmeti veriliyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların talebi üzerine engellilerin araçlarını rahat bir şekilde park edebilmesi için evlerinin önüne "engelli aracı park yeri" işareti çiziliyor.

        Bu sayede dezavantajlı bireylerin evlerine erişiminde yaşadığı sorunlara çözüm sunuluyor.

        Öte yandan belediye ekipleri yardıma muhtaç, engelli ve yaşlı vatandaşların evlerine giderek özel bakımlarını gerçekleştiriyor.

        Evde kuaför ve kişisel bakım hizmeti kapsamında vatandaşın yaşam kalitesi artırılırken ailelere de destek sağlanıyor.

        Saç kesimi, banyo, saç yıkama, sakal tıraşı gibi kişisel bakım hizmetleri profesyonel ekipler eşliğinde gerçekleştiriliyor.

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        #yerel haberler
        #istanbul haberleri
        #esenyurt belediye
        #evde kişisel bakım hizmeti
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