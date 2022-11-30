Esenler Otogarı’na Nasıl Gidilir? Metro, Minibüs ve Otobüs İle Esenler Otogarı’na Ulaşım Nasıl Sağlanır?

Esenler Otogarı’na Nasıl Gidilir?

Esenler Otogarı’na İstanbul’un pek çok noktasından ulaşım mümkündür. İstanbul ulaşım ağının gelişmiş olması, bu otogarın her yıl daha çok tercih edilmesine zemin hazırlamaktadır. Durum böyle olunca Esenler’e ulaşmanın en praik yolları aranmaktadır. Hem Anadolu hem de Avrupa yakasından; Metro, Metrobüs, Marmaray ve otobüsler ile aktarmalar yaparak Esenler Otogarı’na kolayca ulaşılmaktadır. Aşağıdaki maddelerden sizlere en uygun yolu inceleyerek ulaşımınızı kolaylaştırabilirsiniz.

Anadolu Yakası’ndan Kadıköy güzergahı tercih edilebilir. Kadıköy - Söğütlüçeşme durağından Metro binip, Merter durağında inerek Esenler Otogarı’na kolayca ulaşabilirsiniz. Merter durağında indiğinizde M1 Aksaray - Atatürk Havalimanı Metro hattına yapacağınız aktarma, Esenler Otogarı’na ulaşmanızı sağlayacak.

Esenler Otogarı’na ulaşmanın bir diğer yolu ise yine Kadıköy - Söğütlüçeşme’den Metro’ya binip, ardından Bayrampaşa - Maltepe durağında inmektir. Bu noktada 830 numaralı otobüs hattını kullanabilirsiniz.

Anadolu Yakası’nda oturanlar için Üsküdar ya da Kadıköy üzerinden Eminönü’ne geçmek, ardından 910 Esenler Otogarı otobüsüne binmek, otogara ulaşmanın yollarından biridir.

Eğer Avrupa Yakası’nda ikamet ediyorsanız; Eminönü, Mecidiyeköy, Bayrampaşa / Maltepe üzerinden Esenler Otogarı’na geçiş yapabilirsiniz.

Metro İle Esenler Otogarı’na Ulaşım

“Esenler Otogarı hangi Metro durağına yakın?” sorusu pek çok kişinin merak konusu olmaktadır. Özellikle daha önce Esenler Otogarı’na gitmeyenler, doğru bir yol haritası araştırarak, ulaşımı olabildiğince kolay bir hale getirmeye çalışmakta ve zamandan tasarruf etmek istemektedir. Metro ile Esenler Otogarı’na ulaşmanın iki yolu vardır. Bu iki yoldan sizlere en uygun seçeneği değerlendirebilirsiniz.

İlk olarak M1A ve M1B Metro hattı üzerinden otogara ulaşabilirsiniz.

Diğer alternatif ise M2 Yenikapı - Hacıosman Metrosu’nu kullanarak Şişli / Mecidiyeköy ya da Taksim Metro durağında inerek o noktada Esenler Otogarı’na kalkan otobüsleri kullanmak olacaktır.

Otobüs İle Esenler Otogarı’na Ulaşım

Otobüs hatları, İstanbul’un ulaşımını kolaylaştıran önemli ulaşım araçlarıdır. İstanbul’un pek çok noktasına rahat bir ulaşım sağlayan otobüsler ile Esenler Otogarı’na gitmek mümkündür. 33 M, 76O, 110, 830, 41AT, 910, 280 ve 750 numaralı otobüs hatlarını kullanarak otogara geçiş yapabilirsiniz.

Esenler Otogarı Hangi Metro Durağına Yakın?

Esenler Otogarı’na en yakın Metro durağı, pek çok kişinin araştırdığı bir konudur. Yakın zamanda Esenler Otogarı’ndan yurt içi yolculuk yapmayı planlıyorsanız M1B Yenikapı / Kirazlı Metro hattı üzerinden ya da M1A Yenikapı / Atatürk Havalimanı üzerinden Otogar durağında inebilirsiniz. Ardından Esenler Otogarı’na hızlı şekilde ulaşabilirsiniz.