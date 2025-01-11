Esenler Erokspor: 1 - Sakaryaspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Esenler Erokspor ile Sakaryaspor, 1-1 berabere kaldı. 82'de Saint-Louis'in golüyle beraberliği kurtaran Sakaryaspor, puanını 23'e yükseltti. Esenler Erokspor da haftayı 23 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Esenler Erokspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Ev sahibini öne geçiren golü 16'da Ryan Jack atarken, konuk ekibe eşitliği getiren golü ise 82. dakikada Saint-Louis kaydetti.
Bu sonucun ardından Esenler Erokspor ile Sakaryaspor, puanını 23'e yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Esenler Erokspor, evinde Adanaspor'u ağırlayacak. Sakaryaspor, Keçiörengücü'ne konuk olacak.