Erzurum'un tescilli lezzetleri tanıtıldı

Erzurum'un tescilli yöresel lezzetlerinin tanıtımı yapıldı. Palandöken Dağı'ndaki Büyükşehir Belediyesine ait bir tesiste "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında düzenlenen programda, yöresel lezzetlerden cağ kebabı, kadayıf dolması, ayran aşı, su böreği, lor dolması ve kahvaltılık ürünler tanıtıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, burada yaptığı konuşmada, sofralardaki her bir ürünün, yörenin emeğini, alın terini, kültürünü yansıtan birer değer taşıdığını söyledi.

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Bu kültürel mirası yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve dünya ile paylaşmak adına çok önemli bir sürece imza attıklarını ifade eden Sekmen, "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na 'Gastronomi Şehri' olarak dahil olduk. Bu başarı, sadece Erzurum'un değil, bu şehre gönül vermiş, kültürüne sahip çıkmış her bir hemşerimizin başarısıdır. Şimdi daha çok çalışıp Erzurum mutfağını uluslararası alanda çok güçlü şekilde temsil etmeliyiz" dedi.

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Sekmen, Erzurum'un kadayıf dolmasından cağ kebabına, ayran aşından, kesme çorbasına kadar her biri tescillenmiş ürünlerle Anadolu mutfağı içinde çok özel konumda olduğunu anlattı.

Kent mutfağının yalnızca sofraları değil, şehir ekonomisini de beslediğini dile getiren Sekmen, "Yerel üreticimizi, kadın kooperatiflerimizi, genç girişimcilerimizi destekleyerek mutfağımızın sürdürülebilirliğini sağlıyoruz. Erzurum’da kadınlarımızın ürettiği reçeller, erişteler, kurutulmuş sebzeler, mantılar hem şehir ekonomisine katkı sağlıyor hem de geleneksel yöntemlerin yaşatılmasına vesile oluyor" diye konuştu. Kültür ve Turizm İl Müdürü Ahmet Yer de "Türk Mutfağı Haftası" ile Erzurum mutfağının hikayesinin tüm dünyada uluslararası ölçekte tanıtılacağını söyleyerek, "Erzurum mutfağı, cağ kebabı, kadayıf dolması, ayran aşı, su böreği, lor dolması gibi yüzlerce lezzeti ile hem göze hem damağa hitap ediyor. İlimizde coğrafi tescilli ürün sayımız 60 olup bu sayı her geçen gün artmaktadır. Şehrimiz için önem arz eden UNESCO'nun 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na Sekmen Başkanımızın destekleriyle bu yıl girmiş bulunmaktayız. Bu gastronomi alanında şehrimize prestij katacak önemli gelişmedir" ifadelerini kullandı. Programa, Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökalp Selçuk, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat, sivil toplum örgütü temsilcileri ve gazeteciler katıldı.