Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Gece termometrelerin sıfırın altında 18 dereceyi gösterdiği Erzurum kent merkezinde, şadırvanlar, park halindeki araçlar ve otobüs duraklarının camları buzla kaplandı.

TÜRKİYE'NİN EN SOĞUK İLÇESİ: TEKMAN

AA'daki habere göre kentte soğuk hava nedeniyle kaldırımlar buz tuttu, bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üstüne battaniye örttü. Tekman'a bağlı Hacıömer Mahallesi, eksi 34 dereceyle Türkiye'de dün gece en düşük hava sıcaklığının ölçüldüğü yerleşim yeri oldu.