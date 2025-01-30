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        Haberler Gündem Hava Durumu Erzurum haberleri: Tekman -34 dereceyi gördü! Şadırvanlar dondu | Son dakika haberleri

        Tekman -34 dereceyi gördü! Şadırvanlar dondu!

        Türkiye'de, dün gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 34 derece ile Erzurum'un Tekman ilçesinde ölçüldü. Sıcaklığın sıfırın altında 31 derece ölçüldüğü Ardahan'ın Göle ilçesinde ise vatandaşlar açık alanlara park ettikleri araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 10:55 Güncelleme: 30.01.2025 - 11:11
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        Tekman -34 dereceyi gördü! Şadırvanlar dondu!
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        Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Gece termometrelerin sıfırın altında 18 dereceyi gösterdiği Erzurum kent merkezinde, şadırvanlar, park halindeki araçlar ve otobüs duraklarının camları buzla kaplandı.

        TÜRKİYE'NİN EN SOĞUK İLÇESİ: TEKMAN

        AA'daki habere göre kentte soğuk hava nedeniyle kaldırımlar buz tuttu, bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üstüne battaniye örttü. Tekman'a bağlı Hacıömer Mahallesi, eksi 34 dereceyle Türkiye'de dün gece en düşük hava sıcaklığının ölçüldüğü yerleşim yeri oldu.

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        KURA NEHRİ BUZ KESTİ

        Ardahan'da dondurucu soğuklar etkisini devam ettiriyor. Gece termometrelerin sıfırın altında 26 dereceyi gösterdiği Ardahan'da, yüzeyinin büyük bölümü buzla kaplanan Kura Nehri'nin kale mevkiinde buharlaşma oluştu.

        GÖLE, EKSİ 31 DERECEYİ GÖRDÜ

        Kentte yol ve kaldırımlar buzla kaplandı, çatılarda sarkıtlar, ağaçlarda ise kırağı oluştu. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 31 derece ölçüldüğü Göle ilçesinde ise vatandaşlar açık alanlara park ettikleri araçlarını çalıştırmakta güçlük çekti.

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        #Erzurum
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