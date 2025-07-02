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        Haberler Bilgi Gündem Erzurum'da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu! 2 Temmuz 2025 AFAD Erzurum'da deprem nerede oldu, büyüklüğü, derinliği kaç, merkez üssü neresi?

        Erzurum'da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu! Erzurum depreminin merkez üssü neresi?

        Erzurum Köprüköy saat 16.58'de meydana gelen 4.1 büyüklüğünde bir depremle sallandı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem, yerin 6.92 kilometre altında oldu. İşte, Erzurum deprem merkez üssü, saati ve diğer detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 17:16 Güncelleme: 02.07.2025 - 19:46
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        • 1

          Bugün Bursa'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremden sonra Erzurum da 4.1 ile sallandı. AFAD, depremin Köprüköy ilçesinde saat 16.58'de meydana geldiğini duyurdu. İşte, 2 Temmuz Erzurum'da meydana gelen depremin merkez üssü, derinliği ve saati...

        • 2

          ERZURUM 4.1 İLE SALLANDI

          Erzurum'un Köprüköy ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 16.58'de olan sarsıntı yerden 6.92 kilometre aşağıda yaşandı.

        • 3

          AFAD PAYLAŞTI: DEPREM YERİN 6.92 KİLOMETRE ALTINDA OLDU

          Büyüklük:4.1 (Mw)

          Yer:Köprüköy (Erzurum)

          Tarih:2025-07-02

          Saat:16:58:57 TSİ

          Enlem:39.77528 N

          Boylam:41.90611 E

          Derinlik:6.92 km

        • 4
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