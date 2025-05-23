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        Haberler Gündem Çevre Erzurum'da 15.6 bin dekarda sulu tarıma geçilecek | Son dakika haberleri

        Erzurum'da Narman Yanıktaş Regülatör Sulaması ile 15 bin 640 dekarda sulu tarıma geçilecek

        Erzurum'da yapımı devam eden Narman Yanıktaş Regülatör Sulaması ile 15 bin 640 dekar arazının sulamaya açılması amaçlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek, kazançları artacak. Erzurumlu üreticiler, 2025 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 195 milyon 500 bin lira daha fazla kazanacak" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 12:34 Güncelleme: 23.05.2025 - 12:34
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        Erzurum'da 15.6 bin dekarda sulu tarıma geçilecek
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        Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, DSİ, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmalarına devam ediyor.

        DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Erzurum Narman Yanıktaş Regülatör Sulaması çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek, sulama şebekesi imalatlarının devam ettiğini, projeyi bitirmek için adeta zamanla yarıştıklarını ve çalışmaları 2025 yılında tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

        Erzurum Narman Yanıktaş Regülatör Sulaması işi yapım çalışmalarının hızla devam ettiğini aktaran Balta, "Bugüne kadar 9 bin 800 dekar tarım arazisinin sulamaya hazır hale getirilerek, inşaatın yüzde 48'ini tamamladık. Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor 2025 yılında projeyi bitirip, 15 bin 640 dekar tarım arazisinin sulamaya açılmasını amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

        Balta, 15 bin 640 dekar araziye sulama suyu verecek Narman Yanıktaş Regülatör Sulaması işinin bölge tarımı için büyük önem taşıdığını belirterek, "Narman Yanıktaş Regülatör Sulaması işi sayesinde yöre çiftçisi modern sulama ile tanışacak, 15 bin 640 dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekip, dikebilecek, kazançları artacak. Erzurumlu üreticiler, 2025 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 195 milyon 500 bin lira daha fazla kazanacak" değerlendirmesinde bulundu.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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