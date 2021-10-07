"Bu fotokapanlarla il sınırlarımızın tamamında yaban hayatının olduğu yerlerde çalışmalar yapıyoruz. Burada yaptığımız çalışmaların iki nedeni var. Birincisi bölgedeki biyoçeşitliliğin tespitini yapabilmek, ikincisi ise kaçak avcılıkla mücadele edebilmek. Özellikle kaçak avcılıkta fotokapanlardan elde ettiğimiz görüntülerden işlem yaptığımız avcılar oluyor. Özellikle büyük memelilerin olduğu yerlere kuruyoruz. Elde ettiğimiz görüntüler neticesinde ilimizde varlığını sürdüren ayı, kurt, yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi gibi türlerin tespitini yapıyoruz."