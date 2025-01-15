Erzincan'da çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü
Erzincan'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı
Giriş: 15.01.2025 - 04:43 Güncelleme: 15.01.2025 - 04:43
R.K. idaresindeki otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Kavakyolu mevkisinde seyir halindeyken araçta bulunanlar arasında tartışma çıktı.
Olayın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu ağır yaralanan R.K, kaldırıldığı kentteki özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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