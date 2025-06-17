Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması: Onuachu, İrfan Can Kahveci, Uğurcan Çakır, Romulo!

Trabzonspor Kulübü, Onvo ile forma sırt sponsorluğu anlaşması imzaladı.

İstanbul'da bulunan Zorlu Raffles Otel'de gerçekleştirilen imza törenine, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile Onvo Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Atmaca katıldı.

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Burada açıklamada bulunan Doğan, "Çok kıymetli bir iş birliğine daha imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güçlü iş birliği sadece 2 marka arasında yapılanın ötesinde; vizyonu, gelişime inancı olan 2 yapının yol arkadaşlığıdır. Trabzonspor olarak sadece saha içine değil saha dışına da önem veriyoruz." diye konuştu.

Transfere ilişkin de konuşan Doğan, Göztepe'de forma giyen Brezilyalı santrfor Romulo'yu beğendiklerini ancak henüz bir gelişme olmadığını ifade etti.

REKLAM "UĞURCAN ÇAKIR'A GELEN RESMİ BİR TEKLİF YOK" İngiltere'nin Ipswich takımında görev alan sağ bek Axel Tuanzebe'nin izleme ekibi tarafından takip edildiğini ve Fatih Tekke'nin beğendiği bir isim olduğunu aktaran Doğan, Uğurcan Çakır konusunda ise "Ben kaptanımızla alakalı açıklamayı defalarca yaptım. Hala bazı şeyler konuşulmaya devam ediyor. Uğurcan takımın kaptanıdır, başkan olarak aklımdan geçen burada futbolu bırakmasıdır. Kendisine Avrupa'dan bir teklif geldiğinde yardımcı olacağımız sözünü daha önce vermiştim. Şu an itibarıyla Uğurcan için herhangi bir kulüpten gelen resmi bir teklif yoktur." değerlendirmesinde bulundu. Transferde hata yapma lükslerinin olmadığını vurgulayan Doğan, şunları kaydetti: "Geldiğimiz günden beri Trabzonspor'un mali yapısını kontrol altına almak için çalışıyoruz. Önemli arazileri kulüp bünyesine kattık. Trabzonspor'un gelecekle alakalı endişesi olmayacak. Sermaye artırımıyla borcumuzu indireceğiz. Kulüplerin içinde bulunduğu durumu Serdar Bey (Adalı) çok güzel anlattı. Bu faizlerle borçlarımızı ödemeseydik Trabzonspor'u şu anda çok kötü günler bekleyecekti. Camia olarak hak etmek önemli. Trabzonlu bir sponsorumuz yok, bu saklanacak bir şey değil. İnşallah bundan sonraki dönemde camia olarak halletmemiz gereken bir mesele. Sezon öncesinde camiamızı bir araya getirmeye çalışacağız. Trabzonlu eski başkan ve yöneticileri, Trabzonspor'un yanında olmaya çağırıyorum. Bu kadar çağrıya rağmen basketbola sponsorlukla ilgili herhangi bir geri dönüş alamadık. Biz bunun altından kalkarız bu başka bir konu."

REKLAM ONUACHU AÇIKLAMASI Paul Onuachu'nun gündemlerinde olduğunu ve bu konuda çalışmaların sürdüğünü dile getiren Doğan, Şenol Güneş'in kulüpte görev alıp almayacağı yönündeki soru üzerine, "Şenol hocayla (Güneş) alakalı durum hocamızla sürekli görüşüyoruz. Bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Kulüpte içerde çalışmasının kendisine uygun olmayacağını düşünüyor. Saygıyla karşılıyorum. Kendisi büyük bir Trabzon sevdalısı. Her zaman çalıştığı sürede güzel çalıştık." ifadelerini kullandı. Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un gelirlerini hala kullanamadığını hatırlatarak, "Şu anda Trabzonspor'un hala Bankalar Birliğinden çıkmış olmasına rağmen gelirlerimizi kullanamıyoruz. Önümüzdeki günlerde sermaye artırımı sürecimiz başlayacak. Bundan sonra biraz daha rahatlayan bir kulüp olacağız ve harcamalarımızı buna göre planlamamız lazım. Fatih hoca da bu konuya çok dikkat ediyor. Transfer konusunu hocamızın talebine göre yapıyoruz. Belirlediği önemli oyuncular var. Bunlar üzerinde çalışıyoruz. Rakiplerle yarışmayı en çok ben istiyorum ama gerçeklerimiz var. Bu borçları kontrol altına almamız gerekiyor, benim de hedefimde sadece zirve var." dedi. ROMULO BEĞENDİĞİMİZ BİR OYUNCU, İRFAN CAN KAHVECİ BAŞKA TAKIMIN OYUNCUSU" Transferler ile ilgili sorulan soruya başkan Ertuğrul Doğan, “Romulo beğendiğimiz bir oyuncu. İrfan Can Kahveci ise başka takımın oyuncusu. Axel Tuanzebe ile ilgileniyoruz. Görüşmelerimiz var. Hocamızla daha önce olduğu gibi transferleri konuşuyoruz. Hocamızın ilgisi doğrusunda oyuncular ile görüşüyoruz. Hocamız ciddi önem veriyor. Bizimle sürekli temasta hatta 6-7 saat bunları konuşuyoruz. Tartışmaya açık olmayacak isimler ile ilgili çalışıyoruz. Yakında açıklamaya başlayacağız” dedi.

REKLAM "YABANCI OYUNCULARIMIZA İLİŞKİN CİDDİ RAKAMLAR KONUŞULUYOR" Pedro Malheiro için iyi bir teklif geldiğini ve 4 yabancı oyuncularına daha teklifler olduğunu anlatan Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Borcu kapatma konusunda ciddi çalışmalarımız var ama hala istediğimiz noktada değiliz. Bugün istesek 5-6 oyuncuyu verecek durumdayız. Bu, orada bazı şeyleri değiştirdiğimizi gösteriyor. Her aldığın transfer tutsun gönül ister ama dünya üzerinde böyle bir durum yok. Biz tabii ki o dönemki hocamızın görüşleri neyse bunu izleme ekibiyle değerlendirip o şekilde devam ediyoruz. Şu an yabancı oyuncularımıza ilişkin ciddi rakamlar konuşuluyor ve hepsi 10 milyonun üstünde. Visca o dönemki hocamızın talebiyle alındı, Fatih hoca da takımda tutulmasını istiyor. Kariyerini ispatlamış, Türkiye'de istatistiksel açıdan en önemli oyunculardan biri. Tecrübesiyle bize fayda sağlayacağını düşünüyoruz." "5-6 TRANSFER GÖRÜNÜYOR ŞU ANDA" Şehri mutlu eden bir futbol ortaya koymak istediklerini belirten Doğan, "Hocamızın bir raporu var ve bu doğrultuda çalışıyoruz. 5-6 transfer görünüyor şu anda. Gidenler olursa tabii sayı artabilir. Maliyetini karşılayamadığın bir takımı kurmanın karşılığı yok, bu daha önce denendi ve hüsranla sonuçlanıyor. Rakiplerimiz statlarından 100 milyon para kazanırken biz zarar ediyoruz. Sattığımız kombine ve bilet, stadyumun güvenlik ve elektrik maliyetlerini karşılamıyor. Ben ayrıldıktan sonra biri geldiğinde nasıl destek olunacağını göstereceğim. Kulüp yıllarca bir yere gelmiş artık orada deniz bitti dönmek gerekiyor. Bu gerçeğe göre hareket ediyoruz. Borcumuzu 2 milyarın altına indirip faiz yükünden kurtulmuş olarak yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu. REKLAM Hakemler tarafından 20'nin üzerinde puan kaybettiklerini aktaran Doğan, "Biz şampiyon olduğumuz yıl giderimiz 35 iken rakiplerimizin 45'ti. Şimdi bu rakam nerdeyse 200 milyon avroyu buldu. Bunu anlatmak zor, taraftar buna bakmıyor. Ben de taraftar koltuğunda olsam buna bakmam. Kendilerine göre haklılar. Kulüp başkanı olarak hikaye anlatamam, doğruları anlatmaya devam edeceğiz. Elimizdeki bütçeyle en iyi şekilde yarışmaya çalışacağız, sonunda nerede olacağız göreceğiz." şeklinde görüş belirtti.

Ertuğrul Doğan, teknik direktör Fatih Tekke'nin bir an önce zirve mücadelesi vermek istediğini dile getirerek, forma tanıtımını çok başarılı bulduğunu sözlerine ekledi. "Basketbolda gelir kalemleri çok düşmüş durumda." diyen Doğan, "Hedefimiz play-off oynayan yarışmacı bir takım. 4-5 milyon avroluk bir takım hedefliyoruz." görüşlerine yer verdi. Onvo Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Atmaca ise şunları kaydetti: "Çok mutluyuz, bir arada olmak çok heyecan verdi. Yıllar önce Eminönü'nde küçük bir atölye ile üretim işine başladık. Bugün binlerce insana istihdam sağlayan bir markayız. Trabzonspor ile buluşmamız biraz geç oldu. İlk sponsorluğumuzu 2013'te yapmıştık. Trabzonspor ile birlikte çok daha iyi yere geleceğiz, bize büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Daha yeni başladık, devamı gelecek inşallah. Trabzon halkının takıma ne kadar bağlı olduğunu biliyoruz, bu anlaşmadan sonra bize de destek olacaklarına inanıyorum. İş birliğimizin uzun yıllar sürmesini diliyorum. Trabzonspor'un bize değer katacağına inanıyoruz." Anlaşma, karşılıklı hediye takdimiyle sona erdi.