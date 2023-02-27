Ersun Yanal, Süper Lig'e geri dönüyor!

Spor Toto Süper Lig'de Corendon Alanyaspor teknik direktör konusunda sıcak saatler yaşıyor. Alanyaspor'da Francesco Farioli'nin ardından yeni teknik direktör Ersun Yanal oluyor.

Akdeniz temsilcisi, Yanal ile anlaşma sağladı. Deneyimli teknik adam, Alanyaspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Ersun Yanal, Süper Lig'de son olarak Antalyaspor'da görev almıştı. 61 yaşındaki teknik adam, Kasım 2020 tarihinde başına geçtiği Antalyaspor'dan Ekim 2021'de ayrılmıştı.

Alanyaspor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 22 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı ve 25 puan topladı. Alanyaspor, ligde 11. sırada yer alıyor.