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        Haberler Dünya Ersin Tatar: Rum tarafının terörize hareketleri artarak devam ediyor | Dış Haberler

        Ersin Tatar: Rum tarafının terörize hareketleri artarak devam ediyor

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) ülkesinden mülk alanlara yürüttüğü eylemlere işaret ederek "Rum tarafının terörize hareketleri artarak devam ediyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 23:30 Güncelleme: 26.05.2025 - 23:50
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        "Rum tarafının terörize hareketleri artarak devam ediyor"
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        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi olarak yeniden atadığı Maria Angela Holguin Cuellar'i Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde kabul etti.

        Tatar ile Cuellar arasında bir buçuk saat süren görüşmede, Kıbrıs'taki taraflar arasındaki meseleler masaya yatırıldı.

        Görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenleyen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, GKRY'nin KKTC'de mülk alanlara yönelik tutuklama eylemlerini eleştirerek, bu anlamdaki rahatsızlıklarını BM Genel Sekreteri Guterres'e iletmek üzere Cuellar'a aktardıklarını belirtti.

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        GKRY Lideri Nikos Hristodulidis'e daha önceki görüşmelerde KKTC'de mülk alanlara ilişkin yaptığı tutuklama eylemlerinin süreci olumsuz etkilediğini söylediğini ifade eden Tatar, KKTC'de mal-mülk alanlara yönelik Rumların tutuklama süreci sona ermeden hem BM gözetimindeki 3'lü toplantıdan hem de diğer görüşme konularından bir sonuç almanın mümkün olmadığını vurguladı.

        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Rumların KKTC'ye yönelik daha önce de turizm ve eğitim sektörlerini hedef alan saldırılarda bulunduklarını hatırlatarak, ülkesinde mülk alanlara karşı yürüttüğü tutuklama eylemlerini "terör faaliyeti" olarak nitelendirdi.

        Tatar, GKRY'nin zaten ambargo ve izolasyonlar altında olan KKTC'yi daha çok sıkıştırmaya çalıştığını ifade ederek şunları söyledi:

        "Rum tarafının terörize hareketleri artarak devam ediyor. Yapılan saldırılar, bize diz çöktürmeyi amaçlayan bir hesap hatası. Bu durumu da BM'ye ilettik. Mal-mülk meselelerinden dolayı büyük bir rahatsızlık var. Bu konular düzeltilmeden üçlü görüşme kimseye fayda sağlamayacak."

        BM yetkilisi Cuellar iyimser konuştu

        Görüşme sonrası BM Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar da Tatar'dan ayrı olarak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Cuellar, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’ın mülkiyet konusundaki endişelerini dikkatlice dinlediğini belirterek, mart ayında Cenevre’de tarafların mutabık kaldığı Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) konusunu ele aldıklarını, temmuzda New York’taki bir sonraki görüşme için bu konularda sonuç elde etmeleri gerektiğini kaydetti.

        KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile iyi bir görüşme gerçekleştirdiğini dile getiren Cuellar, 30 Mayıs'ta GKRY Lideri Hristodulidis ile tekrar bir araya geleceğini açıkladı.

        Cuellar, Kıbrıs konusunda elinden geleni yapmaya çalışacağını söyleyerek, somut sonuçlar için taraflar arasında bir köprü kuracağını da sözlerine ekledi. ​​​​​​​

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