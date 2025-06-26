Errick McCollum: Hiç kolay değildi

Fenerbahçe Beko'nun oyuncularından Errick McCollum, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin final serisindeki 5. maçında Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 yenerek şampiyon oldukları karşılaşmayı değerlendirdi.

Sezonun kolay geçmediğini vurgulayan McCollum, "Zordu. Hiç kolay değildi sezonun son bölümünde bunları yapmak. 3 şampiyonluk kazandık. 3'leme için çok mutluyum, çok gururluyum." dedi.

"ÇOK POTANSİYELLİ BİR TAKIMA GELDİM"

Sezon ortasında takıma katıldığını hatırlatan deneyimli oyuncu, "Ben sezon ortasında çok potansiyelli bir takıma geldim. Hayatın neler getireceğini bilemezsin. Farklı başlayan sezon, çok farklı bitti. Yaptıklarımla çok gurur duyuyorum." sözleriyle duygularını dile getirdi.

"AİLEM BURAYI ÇOK SEVİYOR"

Geleceğiyle ilgili net konuşmayan McCollum, "Ailem burayı çok seviyor. Bilemeyiz. Hayat, bilemeyiz. Sezon nasıl başladı, nasıl bitti... Bilemezsin." ifadeleriyle açıklamasını noktaladı.