Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan halkının Kurban Bayramını kutladı
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kurban Bayramı dolayısıyla Azerbaycan halkını tebrik etti
Giriş: 06.06.2025 - 20:51 Güncelleme: 06.06.2025 - 20:51
Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulunan Paşinyan, Azerbaycan halkını kutladı.
Paşinyan, mesajında, "Kurban Bayramı vesilesiyle Azerbaycan Cumhuriyeti'ni ve Azerbaycan halkını tebrik ediyorum. Ülkelerimize ve halklarımıza barış ve refah diliyorum." ifadelerini kullandı.
Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir
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