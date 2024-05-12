Erken yaşta zihinsel gelişim: Çocuklara kitap okumanın 10 inanılmaz faydası!

Bir çocuk için bir kitap ne kadar ilgi çekici ve büyüleyici olursa, siz okurken o kadar dikkatli olacaktır. Okumak çocuğun genel konsantrasyon süresini uzatabilir. Bu diğer alanlara da yayılır ve okulda ve aktiviteler üzerinde çalışırken daha iyi performans göstermelerine yardımcı olur.