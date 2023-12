Erkekler ve kadınlar arasındaki farklar: Çok az kişinin bildiği 6 özellik

ERKEKLERİN DOKTORA GİTME OLASILIĞI DAHA DÜŞÜKTÜR

Cleveland’taki bir hastanenin 1174 erkeğin üzerinde test edilen çalışmasına göre, erkeklerin neden daha az doktora gittiğine dair birçok sebep bulundu. Erkeklerin yaklaşık üçte ikisi yaralanma gibi ciddi bir durum olmadığı sürece gitmeyeceklerini belirtirken bir kısmı ise doktora gitmek yerine çim biçmek gibi ev işlerini yapmayı tercih ettiğini belirtti. Bir diğer kısım ise doktorun yerine kendilerine teşhis koydukları için gitmeye gerek görmediklerini aktarıyor.

