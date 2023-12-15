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        Haberler Yaşam Erkekler ve kadınlar arasındaki farklar: Çok az kişinin bildiği 6 özellik

        Erkekler ve kadınlar arasındaki farklar: Çok az kişinin bildiği 6 özellik

        Kadınlar ve erkeklere dair farklılıklar olması normaldir. Bazı farklılıklar çevresel koşullardan etkilenirken bazıları ise tamamen hormonlara bağlı olabilir. Yapılan bazı araştırmalar, erkeklerle kadınlar arasındaki farklılıkları ortaya koyuyor. İşte, sizi şaşırtacak bazı farklılıklar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2023 - 12:39 Güncelleme: 15.12.2023 - 12:39
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        • 1

          ERKEKLERİN DİŞLERİ DAHA BÜYÜKTÜR

          Adli Diş Bilimleri Dergisi’nde yayımlanan makaleye göre 500 kişi bilim insanlarının üst ve alt dişlerinin ölçülerini almasına izin verdi ve bunun sonucunda erkeklerin, kadınlara göre istatistiksel olarak daha büyük dişlere sahip olduğu bulundu.

        • 2

          KADINLARIN İŞARET VE YÜZÜK PARMAĞI NEREDEYSE EŞİTTİR

          Ellerinize baktığınızda iki seçenek vardır; birincisi yüzük parmağınız işaret parmağınızdan daha uzundur, ikincisi ise neredeyse aynı uzunluktadırlar. Bilim insanları, cinsiyet hormonlarının parmak uzunluğunda rol oynadığını düşünüyor. Ulusal Bilimler Akademi Bildirisi dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, testosteron oranı yüksek olan insanlar daha uzun parmaklara sahiptir. Yani östrojen hormonunuz yüksekse parmaklarınız neredeyse eşit, testosteron yüksekse yüzük parmağınızın daha uzundur.

        • 3

          ERKEKLERİN KİRPİKLERİ DAHA UZUNDUR

          Erkeklerin testosteron hormonu sayesinde tüm vücut kılları büyür. Bu hormon, kılları uzatmasının yanı sıra daha kalın ve dolgun gözükmesini de sağlar bu yüzden erkeklerin kirpikleri de fazla uzar.

        • 4

          KADINLAR DAHA FAZLA KABUS GÖRÜR

          Batı İngiltere üniversitesinde araştırmacı doktor Jennie Parker’ın çalışmasına göre, kadınların kabusları korkulu rüyalar -kovalanmak veya hayati tehlike altında olmak- , sevilen birini kaybetmek ya da karışık rüyalar olarak kabaca üç kategoriye ayrılıyor. Çalışmaya katılan kadınlar, erkeklere göre daha fazla kabus gördüklerini ve kabuslarının duygusal açıdan daha yoğun olduğunu söylüyor.

        • 5

          BEKAR ERKEKLER FARKLI KOKABİLİR

          Birleşik Devletler Ulusal Tıp Kütüphanesi’nde yayınlanan araştırmada, bekar erkeklerin daha yüksek testosteron seviyelerine sahip olma eğiliminde olduğu ve bu durumun cinsel rekabetle ilişkilendirildiği öne sürülüyor, aynı zamanda düşük testosteron seviyelerinin ise ilişki sürdürmeyle bağlantılı olduğu ifade ediliyor.

        • 6

          ERKEKLERİN DOKTORA GİTME OLASILIĞI DAHA DÜŞÜKTÜR

          Cleveland’taki bir hastanenin 1174 erkeğin üzerinde test edilen çalışmasına göre, erkeklerin neden daha az doktora gittiğine dair birçok sebep bulundu. Erkeklerin yaklaşık üçte ikisi yaralanma gibi ciddi bir durum olmadığı sürece gitmeyeceklerini belirtirken bir kısmı ise doktora gitmek yerine çim biçmek gibi ev işlerini yapmayı tercih ettiğini belirtti. Bir diğer kısım ise doktorun yerine kendilerine teşhis koydukları için gitmeye gerek görmediklerini aktarıyor.

          Kaynak: Journal of Forensic Dental Sciences, Proceedings of the National Academy of Sciences, National Library of Medicine, Science Daily, Bright Side.

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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