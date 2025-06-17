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        Haberler Gündem Erkek arkadaşının ofisini kurşunladı! - Güncel haberler

        Erkek arkadaşının ofisini kurşunladı!

        Olay, Çankırı'da meydana geldi. Kıskançlık krizine giren kadın, önce avukat sevgilisinin ofisini kurşunladı. Ardından da sokak ortasında canına kıymaya çalıştı. Öfkeli kadın, polisin müdahalesi ile durduruldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 21:05 Güncelleme: 17.06.2025 - 21:05
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        Erkek arkadaşının ofisini kurşunladı!
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        Olay, Çankırı'da meydana geldi.

        Kıskançlık krizine giren kadın, önce avukat sevgilisinin ofisini kurşunladı.

        Ardından da sokak ortasında canına kıymaya çalıştı.

        Öfkeli kadın, polisin müdahalesi ile durduruldu.

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