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        Haberler Magazin Erkan Kolçak Köstendil, Kültür - Sanat mekânı açtı

        Erkan Kolçak Köstendil, Kültür - Sanat mekânı açtı

        Erkan Kolçak Köstendil'in Ayvalık'a kazandırdığı yeni kültür ve sanat mekânı 'Gişesi Kapalı', geçtiğimiz günlerde kapılarını bir etkinlik serisiyle açtı. Gündüzden geceye uzanan programda sergi, film gösterimi, söyleşi ve stand-up gösterileriyle sanatseverler bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 12:06 Güncelleme: 22.07.2025 - 12:06
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        Kültür - Sanat mekânı açtı
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        Oyuncu ve yönetmen Erkan Kolçak Köstendil, Ayvalık’ta kültür - sanatın odak noktası olacak mekânı ‘Gişesi Kapalı’yı geçtiğimiz günlerde açtı. Birbirinden farklı etkinliklere sahne olan mekânın açılışında sanatçıyı, ailesi ve oyuncu dostları yalnız bırakmadı. Bülent Şakrak, Kadir Çermik, Cansu Tosun, Burcu Biricik - Emre Yetkin, Aydan Taş, Ebru Şahin - Cedi Osman gibi önemli isimler ‘Gişesi Kapalı’nın açılışına katıldı.

        Açılış gününün ilk etkinliği ressam Selçuk Aydınlı’nın işleriyle açılan resim sergisi olurken sonrasında sinemaseverler Erkan Kolçak Köstendil’in yazıp yönettiği ‘Tezgah’ filminin özel gösteriminde bir araya geldi. Hemen ardından gerçekleşen söyleşide ise Erkan Kolçak Köstendil, Bülent Şakrak ve Kadir Çermik izleyicilerin sorularını yanıtladı. Samimi ve derinlikli sohbetleriyle seyircilerin büyük beğenisini kazanan üçlü, hem sanat hayatlarını hem de dostluklarını içtenlikle paylaştı. Gecenin finali, sahnede kahkaha tufanıyla taçlandı. Olgu Şahin ve Serdar Sezgin, stand-up performanslarıyla mekânı dolduran seyircilere unutulmaz bir gece yaşattı.

        ‘Gişesi Kapalı’, Ayvalık’ta alternatif sahne sanatlarının yeni adresi olma yolunda güçlü bir adım attı. Mekân önümüzdeki haftalarda da atölyeler, film geceleri ve özel gösterimlerle sanatseverleri buluşturmaya devam edecek.

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        #Erkan Kolçak Köstendil
        #ayvalık

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