Ergin Ataman özel röportajı bu akşam HT Spor'da!
A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, bugün saat 20.00'de HT Spor'da, Ata Selçuk'un sorularını yanıtlayacak
HT Spor gündem belirleyen özel röportajlarına devam ediyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, HT Spor'un konuğu oluyor.
Panathinaikos'ta sezon nasıl geçti? Olympiakos oynanan final serisinde neler yaşandı? Panathinaikos'ta gelecek sezonun planları nasıl olacak? A Milli Basketbo Takımı'nın EURO Basket'teki hedefleri...
HT Spor Haber Müdürü Ata Selçuk soracak, Ergin Ataman cevaplayacak. Ergin Ataman özel röportajı canlı yayınla bu akşam 20.00'de HT Spor'da!