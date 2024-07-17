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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Ergin Ataman 4 yıl daha Panathinaikos'ta kalacak - Basketbol Haberleri

        Ergin Ataman 4 yıl daha Panathinaikos'ta kalacak

        THY EuroLeague'in son şampiyonu Panathinaikos, milli başantrenör Ergin Ataman'ın sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2024 - 13:49 Güncelleme: 17.07.2024 - 15:43
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        Ataman 4 yıl daha Atina'da kalacak
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        Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, başantrenör Ergin Ataman'la 4 yıllık yeni sözleşme imzalayacaklarının sinyallerini verdi.

        Dimitris Giannakopoulos, "Real'i geçerek 5 Avrupa serisi hedefi koyduğunuzda, ihtiyacınız olan tüm sporcuları takımda tutmanızın yanı sıra Maestro'yu da (Ergin Ataman) yıllarca Atina'da ikamet ettirmeniz gerekir." sözleriyle imzayı duyurdu.

        Yunan ekibiyle ilk yılında THY EuroLeague ve Yunanistan Ligi şampiyonluğu yaşayan Ataman, resmi sözleşmeye imza atması halinde 2028 yılına kadar Yeşil Yoncalar'da kalacak.

        ''2025 FİNALİNE HAZIR OLUN''

        Aynı zamanda A Milli Basketbol Takımımız'ı da çalıştıran deneyimli antrenör, Instagram hesabından da bir paylaşım yaparak THY EuroLeague'de şampiyon oldukları anın fotoğrafını koydu ve "2024 finalinden hatıralar. 2025 finaline hazır olun." ifadesini kullandı.

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