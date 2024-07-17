Ergin Ataman 4 yıl daha Panathinaikos'ta!

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Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, başantrenör Ergin Ataman'la 4 yıllık yeni sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Dimitris Giannakopoulos, "Real'i geçerek 5 Avrupa serisi hedefi koyduğunuzda, ihtiyacınız olan tüm sporcuları takımda tutmanızın yanı sıra Maestro'yu da (Ergin Ataman) yıllarca Atina'da ikamet ettirmeniz gerekir." sözleriyle imzayı duyurdu.

Yunan ekibiyle ilk yılında THY EuroLeague ve Yunanistan Ligi şampiyonluğu yaşayan Ataman, 2028 yılına kadar Yeşil Yoncalar'da kalacak.

''2025 FİNALİNE HAZIR OLUN'' Aynı zamanda A Milli Basketbol Takımımız'ı da çalıştıran deneyimli antrenör, Instagram hesabından da bir paylaşım yaparak THY EuroLeague'de şampiyon oldukları anın fotoğrafını koydu ve "2024 finalinden hatıralar. 2025 finaline hazır olun." ifadesini kullandı.