Erdek'te ikincisi düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali başladı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde düzenlenen 2. Uluslararası Halk Dansları Festivali başladı. Festivale Türkiye'nin yanı sıra Romanya, Bulgaristan, Sırbistan, Polonya ve Kazakistan'dan yaklaşık 600 dansçı katılıyor
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde bu sene ikincisi düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali başladı.
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Erdek Belediyesi öncülüğünde düzenlenen festivali Türkiye'nin yanı sıra Romanya, Bulgaristan, Sırbistan, Polonya ve Kazakistan'dan yaklaşık 600 dansçı katılıyor.
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Festival açılışı öncesi Ali Haydar Sarı Sahil Bandı'nda oluşturulan kortejle Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüş yapıldı.
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Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, kültürel etkinliklere önem verdiklerini belirterek, etkinliği her sene yapmayı planladıklarını dile getirdi.
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Daha sonra sahnelenen halk oyunları izleyicilerden alkış aldı.
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Festivalin açılışına, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Kaymakam Hasan Göç, Deniz Üs ve Garnizon Komutanı Albay Ufuk Kartalkayası, kurum müdürleri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.
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