Erdek'in kırsal mahallesi turkuaz renkli deniziyle turist çekiyor

Dolan, Turanköy'de turizmin son yıllarda öne çıktığını ve gelir kaynağı olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

"Biz coğrafi olarak İstanbul'un tam karşısındayız. Kapıdağ Yarımadası'nın kuzeyinde yer alıyoruz. Bölgede yaklaşık 20 yıldır bir hareketlilik var. Buraya gelip suyunu içen, bir daha ayrılmıyor. Hafta sonları nüfus 11-12 bini buluyor. Sahilde insan yoğunluğu oluşuyor."