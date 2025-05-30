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        Haberler Magazin Ercan Deniz'e 2 ay uzaklaştırma - Magazin haberleri

        Ercan Deniz'e 2 ay uzaklaştırma

        Özcan Deniz, kendisini ölümle tehdit edip, eşi Samar Dadgar'a küfür eden ağabeyi Ercan Deniz'i şikâyet etti. Mahkeme tarafından Ercan Deniz'in, kardeşi Özcan Deniz ile Samar Dadgar'a 2 ay boyunca yaklaşmamasına karar verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2025 - 08:46 Güncelleme: 30.05.2025 - 08:54
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        2 ay uzaklaştırma
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        Özcan Deniz ile bir dönem menajerliğini yapan ağabeyi Ercan Deniz arasındaki sular durulmuyor. Mahkemelik olan kardeşlerden Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde doğum gününde ağabeyinin evini bastığını söyleyerek, eşi Samar Dadgar'a küfürler ettiğini açıklamıştı.

        Özcan Deniz ve Ercan Deniz
        Özcan Deniz ve Ercan Deniz

        Bunun üzerine Özcan Deniz, İstanbul Aile Mahkemesi'nin yolunu tutarak kendisi ve eşi için tedbir talebinde bulundu.

        Özcan Deniz dilekçesinde, Ercan Deniz'in kendisi ve eşi hakkındaki sözleri karşısında ciddi tehdit altında olduklarını belirtti. Gerekli önlemin alınıp durumun önüne geçilmesini isteyen Özcan Deniz, Ercan Deniz'in eşi ve çocuğuna yaklaşmamasını talep etti.

        Özcan Deniz ve Samar Dadgar
        Özcan Deniz ve Samar Dadgar

        Talebi değerlendiren mahkeme, Ercan Deniz'in 2 ay boyunca Özcan Deniz ve eşi Samar Dadgar'a hakaret etmemesi ve yanına yaklaşmamasına karar verdi.

        Bitmeyen aile kavgası
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        #Ercan Deniz
        #özcan deniz
        #Samar Dadgar

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