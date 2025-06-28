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        Haberler Gündem Erbakan: İslam coğrafyası işgallerle, katliamlarla, hak ihlalleriyle karşı karşıya

        Erbakan: İslam coğrafyası işgallerle, katliamlarla, hak ihlalleriyle karşı karşıya

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Batman 2. Olağan Kongresinde yaptığı konuşmada "İslam coğrafyası dün olduğu gibi bugün de maalesef işgallerle, katliamlarla, hak ihlalleriyle karşı karşıya" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 19:32 Güncelleme: 28.06.2025 - 19:32
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        'İslam coğrafyası katliamlarla karşı karşıya'
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Batman 2. Olağan Kongresine katıldı.

        Batmanda Kültür Mahallesinde Milli Gençlik Derneği Batman Şubesinin açılışını gerçekleştirdikten sonra Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen partisinin 2. Olağan İl Kongresine katılan Erbakan, kongrenin hayırlı olması dileğinde bulundu.

        Yetki sahibi olduklarında bölgeye en faydalı ve hayırlı hizmetleri gerçekleştirmeyi hedeflediklerini aktaran Erbakan, birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekti.

        Erbakan, Orta Doğuda son dönemde yaşanan gelişmelere değinerek, şunları kaydetti:

        "İslam coğrafyası dün olduğu gibi bugün de maalesef işgallerle, katliamlarla, hak ihlalleriyle karşı karşıya. İki seneye yaklaşan Gazze soykırımı ve son olarak haksız, hukuksuz bir şekilde İran'a yapılan saldırı hepimizin malumudur. Azgın terörist İsrail ve onun uşağı Amerika, hayallerine ulaşmak için gece gündüz demeden çalışıyor. Siyonist, terörist İsrail ve onun uşağı Amerika, Gazze'de, Yemende, İran'da insanlık suçlarına yenilerini eklemeye devam ediyor."

        Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde Ziyaülhak Yamaç, yeniden il başkanı seçildi.

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        #Fatih Erbakan
        #haberler
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