Epstein belgelerinde Bill Clinton ve Prens Andrew hakkında şok 'kaset' iddiası

Belgelerde Sarah Ransome’ın söz ettiği kasetlerle ilgili hiçbir kanıt ortaya çıkmazken, Ransome daha önce söz konusu iddiaları geri çekmek istediğini belirtmişti.

Ransome, Ekim 2016’da New York Post’a gönderdiği bir e-postada ailesinin üzülmesinden endişe ettiğini belirterek, "Size söylediğim her şeyi geri çekmek ve bu işten uzaklaşmak istiyorum" ifadesini kullanmıştı.