ENKA Sanat’tan Ferhan Şensoy belgeseli

ENKA Sanat, Türk tiyatro tarihinin yapı taşlarını oluşturan birbirinden değerli sanatçıların ilham verici hikâyelerini kayıt altına alarak, gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla yapım sponsorluğunu üstlendiği belgesel serisine, 2021 yılında aramızdan ayrılan usta isim Ferhan Şensoy ile devam ediyor.

REKLAM advertisement1

Sanat hayatı boyunca mizahı ve eleştiriyi birleştirerek toplumsal meseleleri sahneye, kitaplarına ve ekranlara taşıyan Ferhan Şensoy’un, sözcük oyunları, türettiği kelime ve kendine has tabirleriyle hem sanat dünyamızda hem de izleyicilerin zihinlerinde ve kalplerinde çok ayrı bir yer edindiğini ifade eden ENKA Sanat Direktörü Gül Mimaroğlu, belgeselin tüm bu süreci mercek altına alacağını vurguluyor:

REKLAM

“O, geleneksel tiyatroyu modern bir bakış açısıyla harmanladı; Ortaoyuncular topluluğunu kurdu ve Ferhangi Şeyler gibi unutulmaz eserler yarattı; Münir Özkul’dan devraldığı kavuğu Rasim Öztekin'e devretti; toplumsal sorunları içeren çalışmaları ile dönemin sosyal ve kültürel dinamiklerine ayna tuttu; özgün mizah anlayışı ve cesur yorumlarıyla geniş kitlelere hitap etti. Tiyatro, onun için günü sorgulama ve geleceğe dair mesaj verme aracıydı kuşkusuz. “Güldürdüm gidiyorum, düşünün, geleceğim” sözleri onun hem eserlerindeki kalıcı etkiyi hem de izleyicisiyle derin bağı gösteriyor. İşte biz de belgeselle bu etki ve bağları görünür kılacağız.”

ENKA Sanat Direktörü Gül Mimaroğlu

ENKA SANAT & PORTE FİLM’İN DÖRDÜNCÜ İŞ BİRLİĞİ

Ferhan Şensoy belgeseli, ENKA Sanat & Porte Film’in iş birliğinde hazırlanan, duayen tiyatrocular Genco Erkal (Genco) ve Yıldız Kenter (Caniko) ile tiyatromuzun en önemli rejisörlerinden Işıl Kasapoğlu’nun (Anlatmadan Yapamam) ardından, dördüncü yapım olma özelliği taşıyor.

Usta yönetmen Selçuk Metin, "Kelimelerle oynayan, alışılmadık bir mizah anlayışı vardı. Nev-i şahsına münhasır deyişinin ete kemiğe bürünmüş haliydi. Sanki başka bir boyuttan Türk Tiyatrosu’na, bilhassa Kabare Tiyatrosu’na geldi, geldiği yeri de aydınlatıp başkalaştırdı. İzleyicinin zihnini hep öteye taşıdı. İşte benim gözümde böyle bir mertebedeydi.” sözleriyle tanımladığı Ferhan Şensoy’un önümüzdeki haftalarda çekilmeye başlanacak belgeseli ile ilgili heyecanını şu sözlerle anlatıyor:

REKLAM “Bu dünyadan göçmeden önce, hayatının son yılını yaşadığından habersiz, Ferhan Şensoy belgeselini konuştuk kendisiyle. Yaşayan bir efsanenin daha belgeselini yapacaktım ve bu efsanenin Ferhan Şensoy olması beni o kadar çok heyecanlandırıyordu ki! O yaşarken bunu yapmak kısmet olmadı ama ENKA Sanat’ın değerli katkıları sayesinde Ferhan Şensoy’a ve hayata döndürdüğü Ses Tiyatrosu’na bir saygı duruşu niteliğinde olacak projemize başlıyoruz. Tiyatro anlayışını, sapını gülle donattığı o güçlü kalemini, ailesini, dünyasını; Ses Tiyatrosu ekseninde izleyici ile buluşturmayı hedefliyoruz. Yönetmen Selçuk Metin Yapımın senaryosunu kaleme alan deneyimli gazeteci, yazar Zeynep Miraç, 1990’larda izlediği Ferhangi Şeyler sonrası Ferhan Şensoy’un hayatına bir daha çıkmamak üzere girdiğini söylüyor ve ekliyor: “Bambaşka bir mizah anlayışı vardı, çok kıvrak bir zekası ve özgün bir üslubu… Hâlâ “Keskel alaka” deriz, hâlâ “Bugün evden çıkasım yok” şarkısını söyleriz. Türkçenin keyfine vardıran, mizahın sınırlarını genişleten bir kalemdi Ferhan Şensoy. Sistemi mizah ile eleştirmenin ustalarından biriydi. Evrensel ile yerelin nasıl buluşacağı konusunda çok yol gösterdi. Fişne Bahçesu gibi uyarlamalarla zihnimizi açtı. Ses Tiyatrosu’nun onun büyük fedakarlığı sayesinde ayakta durduğunu çok sonra kavradık. Ara sıra düşünürüm, acaba zihin dünyamıza kattıkları için yeterince teşekkür edebildik mi ona? Gönül rahatlığıyla evet diyemiyorum. Belki şimdi, onu anlatan bir belgesel ile teşekkürümüzü sunabiliriz… Umarım.” Ferhan Şensoy belgeseli, Eylül ayında ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda izleyicilerle buluşacak.