ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda Rock ve Caz Haftası

Yaz akşamlarının vazgeçilmez sanat duraklarından ENKA Açıkhava Tiyatrosu, alternatif rock müziğin yenilikçi seslerinden Adamlar’ı 07 Temmuz’da sahnesinde misafir edecek.

Sahne performansları ve derinlikli şarkı sözleriyle büyük beğeni toplayan topluluk, sevilen şarkılarını bu konserde müzikseverler için çalacak.

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Vokal ve elektrik gitarda Tolga Akdoğan, bas gitarda Berat İşçioğlu, elektrik gitarda Gürkan Öğütcü ve davulda Berkan Tilavel’den oluşan kadrosuyla son yılların özgün ve dinamik gruplarından biri olan Adamlar, sahnede yüksek enerjileriyle yaz akşamına ayrı bir tat katacak.

09 Temmuz akşamı ise Şenay Lambaoğlu & Tuluğ Tırpan “Mavi’ye Şarkılar” konseriyle ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda olacak. İkili, şairlerin ve ozanların ölümsüz eserlerini caz müziğinin derin anlatımıyla müzikseverlerle buluşturacak.

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Ömer Hayyam’dan, Füruğ Ferruhzad’a, Nazım Hikmet’ten Aziz Nesin ve Can Yücel’e uzanan bu şiirsel gecede ikiliye, bas gitarda Eylem Pelit ve davulda Erkan Sönmez eşlik edecek.

11 Temmuz akşamı ise Türkiye’nin sevilen alternatif rock gruplarından Pinhâni, kendilerine özgü tarzları ve duygusal şarkılarıyla hayranlarının kalplerini ısıtacak.

Vokal ve gitarda Sinan Kaynakçı, gitarda Akın Eldes, bas gitarda Selim Aydın ve davulda Hami Ünlü’den oluşan grup, sevilen parçalarından özel bir seçki seslendirecek.