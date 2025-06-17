Enis Arıkan protez saçını çıkardı
Yıllardır protez saç kullanan Enis Arıkan, protezini çıkardı. Oyuncu, son halini sosyal medya aracılığıyla paylaştı
Giriş: 17.06.2025 - 08:13 Güncelleme: 17.06.2025 - 08:13
Uzun yıllardır kamera karşısına protez saçla geçen Enis Arıkan, yıllar sonra bu alışkanlığından vazgeçti.
Havaların ısınmasıyla birlikte tatil sezonunu açan Enis Arıkan, protez saçına veda etti.
Oyuncu, sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraflarla son halini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
BURÇLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ