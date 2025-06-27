Enis Arıkan'dan Ezgi Mola cevabı: O defter kapandı

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Enis Arıkan, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi. Geçtiğimiz günlerde uzun süredir kullandığı protez saçını çıkaran Arıkan; "Nasıl ama beğendiniz mi? Değişiklik olsun diye yaz aylarında saçımı çıkarttım. Keyif yapmak istedim. Ben artık pek utanmıyorum hiçbir şeyden. Yaşlandım galiba" dedi.

Enis Arıkan

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"O DEFTER KAPANDI HAYIRLISI OLSUN"

Enis Arıkan, gazetecilerin bir süredir küs olduğu meslektaşı Ezgi Mola'nın iki yıl evli kaldığı Mustafa Aksakallı ile ayrılığını sorması üzerine konuşmak istemedi. Arıkan; "Konuşmadık ama hayırlısı olsun haklarında. İkisi de doğru olan kararı vermişlerdir. Biz görüşmüyoruz. Üzerinden de çok geçti. Artık her defasında konuşmayalım bunu. O defter kapandı" demekle yetindi.

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Ezgi Mola

"SİZDEN KORKUMA TİŞÖRTÜMÜ ÇIKARTAMIYORUM"

Öte yandan Enis Arıkan, yaz sezonunun açılmasıyla birlikte her yıl tatil beldelerinde gündem olan plaj fiyatlarının sorulması üzerine; "Yemin ediyorum ki ben o plajların hiçbirisine o paralara vermedim. Sizden korkuma şu tişörtü üstümden çıkartamıyorum yaz aylarında" ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram