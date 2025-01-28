Enis Arıkan, Bloomberg HT'de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programında samimi açıklamalarda bulundu.

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Enis Arıkan, "Kırılmayı bilmiyordum yeni öğrendim. 'Burada bana laf soktu galiba' diye üzerine düşünmeyi yeni yeni öğreniyorum. Öyle bir beynim yoktu benim. Çok salaktım ve bana çok iyi geliyordu bu durum. Ben hep sarılıp öpüşüp koklaşarak yaşayacağız zannediyordum ama hayat öyle değilmiş. Kendimi çok güzel koruyordum, bugünlere beni çok iyi getirdi ama 40 yaşında patladım artık o kadar saf değilim" dedi.

Ünlü oyuncu, "Ben hayallerime çok ulaşmış hissediyorum. 'Ne yaptın?' dersen hiçbir şey. Ama o kadar küçükmüş ki hayallerim gerçekten onlara ulaştım ve şimdi yeni hayaller kurmam gerekiyor. Tükenmiş hissediyorum kendimi" ifadelerini kullandı.