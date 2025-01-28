Enis Arıkan: Artık o kadar saf değilim
Ünlü oyuncu Enis Arıkan, BloombergHT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı" programının konuğu oldu
Enis Arıkan, Bloomberg HT'de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programında samimi açıklamalarda bulundu.
Enis Arıkan, "Kırılmayı bilmiyordum yeni öğrendim. 'Burada bana laf soktu galiba' diye üzerine düşünmeyi yeni yeni öğreniyorum. Öyle bir beynim yoktu benim. Çok salaktım ve bana çok iyi geliyordu bu durum. Ben hep sarılıp öpüşüp koklaşarak yaşayacağız zannediyordum ama hayat öyle değilmiş. Kendimi çok güzel koruyordum, bugünlere beni çok iyi getirdi ama 40 yaşında patladım artık o kadar saf değilim" dedi.
Ünlü oyuncu, "Ben hayallerime çok ulaşmış hissediyorum. 'Ne yaptın?' dersen hiçbir şey. Ama o kadar küçükmüş ki hayallerim gerçekten onlara ulaştım ve şimdi yeni hayaller kurmam gerekiyor. Tükenmiş hissediyorum kendimi" ifadelerini kullandı.
"ABLAMDAN HARÇLIK ALIYORUM"
Tutumlu biri olmadığını sözlerine ekleyen Arıkan, "Hiç hesabımı bilmem. Ablam bakar her şeyime. Bana harçlık verir. Yoksa benim batmam iki günü falan bulur" diye konuştu.
"VAR OLMAK İÇİN ÇOK ÇIRPINDIM"
Enis Arıkan, kariyeriyle ilgili şunları söyledi: Kendime çok inanıyordum ve bir yerlerde var olmam gerekiyordu bunun için çok çırpınıyordum. Mesela arkadaşlarım üç auditiona gidiyorlardı sonra evde bekliyorlardı. 'Üç kez olmamasıyla bırakılır mı? Hadi devam hepimiz görüşmeye gideceğiz' diyordum. Çok fazla iş görüşmesi yapıyorduk ve olmadıkça evde mutsuz olup içimize kapanıyorduk ama ben yılmadım devam ettim.
"İHTİYAÇ SAHİBİ KIZ ÇOCUĞUNA EVİMİ AÇMAK İSTEDİM"
Ünlü oyuncu, ihtiyaç sahibi bir kız çocuğuna evini açmak istediğini belirterek; "Bir aileye bakıyorduk. Yıllardır hep birlikte ilgileniyoruz o ailenin çocuklarıyla. Anne ve baba zor durumdaydı. Kızlarını biz okutalım istedik ve kıza teklif ettik. ‘Bende kalırsın seni Bağdat Caddesi'nde okutalım’ dedik. Ama kız korktu ailesine ayrılmak istemedi gelmedi" ifadelerini kullandı.