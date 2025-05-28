Engin Öztürk, mutfakta hünerlerini konuşturdu

Son dönemde hem dizi projeleri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren oyuncu Engin Öztürk, bu kez mutfaktaki yeteneğiyle dikkat çekti.

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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mutfağa giren Öztürk, süreci adım adım takipçileriyle paylaştı.

Giriş, gelişme ve sunum aşamalarını özenle aktaran oyuncu, tam dört farklı yemek hazırladı.

Fotoğraflar: Instagram