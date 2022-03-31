Kocaelispor’un tarihinin anlatıldığı panelde öğrencilerle bir araya gelen Başkan Engin Koyun, etkinlik sonrası İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Hafta sonu oynanacak olan Denizlispor maçında taraftarın katılımının çok önemli olduğunu söyleyen Koyun, bilet gelirlerinin yarısının da 4 yaşındaki SMA hastası Barkın Kaplan için harcanacağını söyledi. Kulübün 15 yıllık bir projesi olduğunu anlatan Koyun, proje çerçevesinde tesisleşmenin de önemine vurgu yaptı. Başkan Koyun, A Takım ve altyapının bir arada kamp yapabileceği bir merkez için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Öte yandan Başkan Koyun, Dino’nun Çin’e transfer süreci ve hakemlerle ilgili de açıklamalarda bulundu.
Pazar günü oynanacak Denizlispor maçı için tüm taraftara maça gelme çağrısı yapan Başkan Engin Koyun, bilet gelirlerinin yarısının da 4 yaşındaki SMA hastası Barkın Kaplan için harcanacağını söyledi. Koyun, "Barkın, bizim evladımız. Kocaelispor, her ne kadar bir spor kulübü olsa dahi sosyal projeleri önemsiyoruz. Barkın gibi kardeşlerimize her zaman olduğu gibi kulübümüz tarihinde sahip çıkılmıştır. Bir nebze de olsa katkımız olacağını düşünüyorum. Ümit ediyorum ve inanıyorum ki çorbada tuzumuz olacak. Buradan bütün Kocaelispor taraftarımızı Kocaelisporumuza ve Barkın’a destek için pazar günü maça bekliyoruz" diye konuştu.
"15 YILLIK PROJE ORTAYA KOYDUK"
Göreve geldiklerinde 15 yıllık bir proje yaptıklarını vurgulayan Koyun, "15 yıllık projemiz şu; Kocaelispor’un 3 yıl içerisinde Süper Lig’e çıkma hedefi var. 5, 7, 10 ve 15 yıllık planlama yaptık. 5 yıl sonra kesinlikle Türkiye şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Süper Kupa ile ilgili şampiyonluk hesapları var. 7. yılda Avrupa’nın en iyi takımını Kocaeli’ye getirip, 10. yıl geldiğinde de Avrupa’nın en büyük kupasını müzemize katmakla ilgili projelerimiz var. Bu zaman içerisinde önceliklerimiz özellikle mali disiplin, kurumsallaşma ve tesisleşmeyle ilgili. Birinci ayağı mali disiplin olarak sağladık. Kurumsallaşma adına önemli adımlar attığımızı düşünüyorum. Tesislerle ilgili Büyükşehir Belediye Başkanımızın öncülüğünde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda bir hareketlilik başlayacağını ümit ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız bu projeyi bizzat kendisi açıklayacak. Kocaelispor’un A Takımı'nın ve altyapısının kamp ve antrenmanlarını aynı yerde yapacağı bir merkezle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bu merkezden, altyapıdan çıkan çocuklarımızın kısa, orta ve uzun vadede Kocaelisporumuzun geleceği olacağını düşünüyoruz. Önemli bir proje, hayata geçireceğimize inanıyorum. 15 yıl sonra biz burada oluruz veya olmayız, Kocaeli’de çok farklı şeyler konuşulacağını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.
Takımın golcü oyuncusu Dino Ndlovu’nun takımdan ayrılış sürecini anlatan Koyun, "Dino’nun bize zaman zaman çok katkıları olmuştur ama uzun zaman da sakatlığından dolayı sıkıntılarını yaşadık. Son zamanlarda sakatlıkla gelgitler yaşadık. Sakatlıktan döndükten sonra da kendisine ciddi bir teklif geldi. Teklifi değerlendireceğini bizimle paylaştı. 'Ben 32 yaşındayım, iyi bir teklif geldi. Kulübe de katkı sağlamak istiyorum' dedi. Karşılıklı iyi niyet olarak değerlendirme yaptık. Kulübün ve Dino’nun menfaatlerini düşünerek böyle bir karar verdik" dedi.
"GEREKLİ GİRİŞİMLERİ YAPTIK ADALET İSTİYORUZ"
Bir süre önce kulübün resmi sosyal medya hesabından hakemlere yönelik tepkiyi de değerlendiren Başkan Engin Koyun, "Hakemlerle ilgili hiçbir zaman konuşmayı arzu etmiyorum fakat en etkili, en yüksek makamlara kadar bizzat kendileriyle görüştüm. Bizim Kocaelisporumuzun hakem hatalarına asla ihtiyacı yok. Hakemlerin gelip Kocaelispor lehine karar vermesine ihtiyacımız yok. Büyük bir camiayız. Gelsinler ve adaletle maçlarını yönetsinler. Kaybedebiliriz, kazanabiliriz, kaybettiğimiz zaman tebrik etmesini biliriz. Bu camiaya da bu yakışır. Geçmişte de hep böyle olmuştur. Bundan sonra gelecek hakemlerin de adaletli olmasını diliyorum ve adaletli olacağına inanıyorum. Gerekli girişimler yapılmıştır. Adalet istiyoruz" şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!