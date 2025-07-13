Engin Hepileri ile Beyza Şekerci'nin romantik tatili - Magazin haberleri

Engin Hepileri ile Beyza Şekerci'nin romantik tatili - Magazin haberleri

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Engin Hepileri, eşi Beyza Şekerci ile İzmir Çeşme'de tatil yapıyor.

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Bir plajda görüntülenen Engin Hepileri ile Beyza Şekerci, bir süre arkadaşlarıyla sohbet ettikten sonra denize girdi.

Bir süre Ege'nin serin sularında yüzen Engin Hepileri ile Beyza Şekerci, bir ara romantik anlar yaşadı.

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Beyza Şekerci, eşi Engin Hepileri'nin sırtından sarılıp onu öptü.

Engin Hepileri de eşine sarılarak karşılık verdi.

Daha sonra suda şakalaşan ünlü çiftin keyifli anları, objektiflere böyle yansıdı.