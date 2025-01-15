Engin Hepileri: İnsanlara yanlış bir şey yaşatmanın bedeli ağır olur
Burcu Kara ile Engin Hepileri, katıldıkları 'Gurur ve Önyargı (gibi bir şey)' adlı tiyatronun galasında son dönemde gündemde olan oyunculuk sektöründe tekelleşme olduğu yorumları hakkında görüş bildirdi. Kara, adaletsizliğin her sektörde var olduğunu ifade ederken, Hepileri ise iddialarla ilgili hukuki sürece dikkat çekti ve linç kültürüne karşı empati çağrısında bulundu
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; BKM ve DOT’un ortak yapımı olan Jane Austen’ın 1813 tarihli klasik eseri 'Gurur ve Önyargı’nın Isobel McArthur tarafından eğlenceli bir komediye dönüştürülen versiyonu 'Gurur ve Önyargı (gibi bir şey)' tiyatro oyununun galası gerçekleştirildi.
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Sanat Yönetmeni Murat Daltaban üstlendiği oyunun kadrosunda; Birce Akalay, Nergis Öztürk, Özge Özberk, Ayşegül Uraz ve Kardelen Arpacı yer alıyor.
Birden fazla karaktere hayat veren oyuncular hizmetçi karakterleriyle sahnede kadınların tarihsel süreçteki konumunu mizahi bir dille anlatıyor.
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"HİZMETÇİLERİN GÖZÜNDEN SINIF FARKLILIKLARINI ANLATIYORUZ"
Özge Özberk, oyunun sosyal sınıf ve kadınların toplumsal rolüne dair vurucu mesajlar taşıdığını vurguladı ve "Hikâyenin ana yapısını bozmadan hizmetçilerin gözünden olayları anlatıyoruz. Yaklaşık 18 farklı karakteri onların bakış açısıyla canlandırıyoruz. Çok eğlenceli ama bir o kadar da can acıtıcı bir hikâye. Özellikle sınıfsal farklılıklar ve evlilik üzerine güçlü mesajlar var" dedi.
Birce Akalay, gazetecilerin, "En hamaratınız kim?" sorusuna; "Neden 'En çalışkan kim?' diye sormuyorsunuz da 'En hamarat kim?' diye soruyorsunuz? İşte biz de tam olarak bunu anlatıyoruz" diyerek esprili bir çıkış yaptı.
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"CANLI PERFORMANSIN YERİ ASLA DOLDURULAMAZ"
Oyunu izlemeye gelenler arasında olan Engin Hepileri, tiyatroya olan yoğun ilgiden memnun olduğunu ifade ederek; "Pandemiden sonra insanların sahnelere dönüp dönmeyeceği konusunda endişeliydik. Ancak tam tersi oldu. Tiyatro sosyalleşmenin en güzel yerlerinden biri. Canlı performansın yeri asla doldurulamaz. Tiyatro oyuncu için seyirciyle birebir bağ kurma fırsatıdır" diye konuştu.
Engin Hepileri, gazetecilerin,"Gurur mu ön yargı mı? Hangisini daha yakınsızın?" şeklindeki sorusuna; "Her iki duygu da içimizde var. Gurur güzel bir his, ön yargı ise farkında olmasak da içimizde. Bu duyguları dengelemeye çalışıyoruz" yanıtını verdi.
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Hayatında en çok gurur duyduğu anın oğlu Can'ın doğumu olduğunu belirten Engin Hepileri, tiyatroda aldığı başarıların da kendisi için özel bir yere sahip olduğunu ifade etti.
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"İNSANLARA YANLIŞ BİR ŞEY YAŞATMANIN BEDELİ AĞIR OLUR"
Engin Hepileri, son dönemde oyunculuk sektöründe tekelleşme olduğu ve menajerlerin kendi oyucuları dışındaki kişilerin önünü kestiği yönündeki iddialar ile ilgili hukuki sürece dikkat çekti ve linç kültürüne karşı empati çağrısında bulundu. Hepileri; "Ya öyle değilse? İnsanlara yanlış bir şey yansıtmanın bedeli ağır olabilir. Dikkatli olmalıyız" dedi.
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"ADALETSİZLİK HER SEKTÖRDE VAR"
Burcu Kara da "Tiyatro izlemeyi çok severim, bu oyun için içimde ayrı bir heyecan var" diye konuştu. Kara da söz konusu tekelleşme yorumlarıyla ilgili görüşlerini "Adaletsizlik her zaman, her sektörde vardır. Bu olay kişisel bir mesele üzerinden başlamış ve hukuki bir sürece taşınmış durumda. Bu konuda yorum yapmak kimseye düşmez, yanlış olur bence" sözleriyle ifade etti.
Burcu Kara, gazetecilerin, "Siz böyle bir duruma maruz kaldınız mı?" sorusuna "Evet, çok kaldım. Çok şaşırdığım ve üzüldüğüm şeyler oldu. Birçok projem iptal edildi. Ama her şeyin bir gün ortaya çıkacağına inanıyorum" yanıtını verdi.