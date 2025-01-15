"HİZMETÇİLERİN GÖZÜNDEN SINIF FARKLILIKLARINI ANLATIYORUZ"

Özge Özberk, oyunun sosyal sınıf ve kadınların toplumsal rolüne dair vurucu mesajlar taşıdığını vurguladı ve "Hikâyenin ana yapısını bozmadan hizmetçilerin gözünden olayları anlatıyoruz. Yaklaşık 18 farklı karakteri onların bakış açısıyla canlandırıyoruz. Çok eğlenceli ama bir o kadar da can acıtıcı bir hikâye. Özellikle sınıfsal farklılıklar ve evlilik üzerine güçlü mesajlar var" dedi.

Birce Akalay, gazetecilerin, "En hamaratınız kim?" sorusuna; "Neden 'En çalışkan kim?' diye sormuyorsunuz da 'En hamarat kim?' diye soruyorsunuz? İşte biz de tam olarak bunu anlatıyoruz" diyerek esprili bir çıkış yaptı.