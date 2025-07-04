Engin Çetinay: Hedefimiz Uludağ’ı sporun en önemli merkezlerinden biri haline getirmek

Marmara Bölgesi’nin tarihi şehirlerinden biri olan Bursa’da, 2 bin 543 metre yükseklikteki Uludağ’da gerçekleşecek yarışta koşucular, parkurlar boyunca muhteşem doğanın içinde yer alacak. Mint Organizasyon tarafından; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Bursa Valiliği, Uludağ Alan Başkanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu, ANDA Arama Kurtarma katkılarıyla gerçekleşecek yarışta Adım Adım da sosyal sorumluluk partneri olarak yer alacak.

Binlerce sporcunun katılacağı organizasyonda, UPUT100K, UPA66K, UPM42K, UPE30K, UP16K ve UP6K’lık parkurlar yer alacak.

"ULUDAĞ KOŞU TUTKUNLARININ VAZGEÇEMEDİĞİ ADRESLERDEN BİRİ"

Uludağ Premium Ultra Trail’in bu sene sekizincisini düzenleyecek olmaktan dolayı çok heyecanlı olduklarını vurgulayan Mint Organizasyon Kurucu Ortağı Engin Çetinay, “‘4 Mevsim Uludağ’ mottosu ile çıktığımız yolda, her sene organizasyonun üzerine koyarak devam ediyoruz. Uludağ’ın doğal güzelliklerini, görülmeyen bakir alanlarını katılımcıların beğenisine sunuyoruz. Kış turizminin ön planda olduğu Uludağ’da bu tarz etkinlikleriyle hem spor bilincinin artmasını hem de yılın her ayında spora herkesin rahatça ulaşmasını hedefliyoruz. Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sene de yoğun bir katılımla gerçekleştireceğimiz Uludağ Premium Ultra Trail sayesinde hem turizmi hareketlendireceğiz hem de yerele dokunmuş olacağız. Türkiye'nin en önemli doğal ve turistik alanlarından biri olan Uludağ, artık sporun da en önemli merkezi haline gelmiş durumda. Doğal güzellikleri, zengin flora ve faunası ile sporculara ilham veren Uludağ, koşu tutkunlarının da vazgeçemediği adreslerden biri konumunda” dedi.

"42K’LIK PARKURUMUZ KATILIMCILARIN YOĞUN İLGİSİYLE KARŞILAŞTI"

Uludağ Premium Ultra Trail’in birbirinden güzel ve zorlu parkurları ile adından sıklıkla söz ettirdiğine değinen Çetinay, “Bu sene yeni parkurumuz ile sayımızı 6’ya çıkardık. Hem doğa severler hem de spor tutkunlarının bir araya geldiği organizasyonumuza eklediğimiz 42K’lık parkurumuz katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Uludağ'da düzenlenen spor etkinlikleri sadece fiziksel dayanıklılığı değil, aynı zamanda doğayla iç içe olmanın verdiği huzura ve dinginliğe katkı sunuyor. Hafızalardan silinmeyecek bir deneyimin parçası olmak isteyen herkesi Uludağ Premium Ultra Trail’e bekliyoruz” diye konuştu.