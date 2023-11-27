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        Haberler Magazin Engin Altan Düzyatan, Abu Dabi'de Irina Shayk ve Chris Hemsworth ile bir araya geldi: Sosyal medyada gündem oldu - Magazin haberleri

        Engin Altan Düzyatan, Irina Shayk ve Chris Hemsworth ile bir araya geldi

        Engin Altan Düzyatan, 2023'ün Formula 1 sezonunun son yarışı olan Abu Dabi GP'yi tribünden takip etti. Düzyatan, o sırada ünlü Rus model Irina Shayk ve Avustralyalı oyuncu Chris Hemsworth ile ayaküstü sohbet etti. Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ ise yarışı, Jason Statham ile birlikte seyretti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 10:17 Güncelleme: 27.11.2023 - 10:56
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          2023'ün Formula 1 sezonunun son yarışı olan Abu Dabi GP'de yapıldı. Türk oyuncu Engin Altan Düzyatan da yarışı tribünden seyreden ünlü isimler arasında yer aldı.

        • 2

          YARIŞI ÜNLÜ İSİMLERLE BİRLİKTE İZLEDİ

          Engin Altan Düzyatan, yarışta dünyaca ünlü isimlerle bir araya geldi. Ünlü oyuncu, yarış sırasında Rus model Irina Shayk ile ayaküstü sohbet etti.

        • 3

          Ayrıca Avustalyalı oyuncu Chris Hemsworth ile bir araya gelen Engin Altan Düzyatan, ünlü isimlerle objektif karşısında poz verdi.

        • 4

          "İNANILMAZ BİR DENEYİMDİ"

          Ünlü oyuncu, o esnada çekilen fotoğraflarını "Abu Dabi inanılmaz bir deneyimdi" sözleriyle sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

        • 5

          Neslişah Alkoçlar Düzyatan, Engin Altan Düzyatan, Aslışah Alkoçlar, Kaan Demirağ

        • 6

          Aslışah Alkoçlar, Kaan Demirağ, Rosie Huntington-Whiteley ve Jason Statham

        • 7

          Aslışah Alkoçlar ve Irina Shayk

        • 8

          Aslışah Alkoçlar ve Orlando Bloom

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