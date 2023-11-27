Engin Altan Düzyatan, Irina Shayk ve Chris Hemsworth ile bir araya geldi
Engin Altan Düzyatan, 2023'ün Formula 1 sezonunun son yarışı olan Abu Dabi GP'yi tribünden takip etti. Düzyatan, o sırada ünlü Rus model Irina Shayk ve Avustralyalı oyuncu Chris Hemsworth ile ayaküstü sohbet etti. Aslışah Alkoçlar ile Kaan Demirağ ise yarışı, Jason Statham ile birlikte seyretti
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2023'ün Formula 1 sezonunun son yarışı olan Abu Dabi GP'de yapıldı. Türk oyuncu Engin Altan Düzyatan da yarışı tribünden seyreden ünlü isimler arasında yer aldı.
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YARIŞI ÜNLÜ İSİMLERLE BİRLİKTE İZLEDİ
Engin Altan Düzyatan, yarışta dünyaca ünlü isimlerle bir araya geldi. Ünlü oyuncu, yarış sırasında Rus model Irina Shayk ile ayaküstü sohbet etti.
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Ayrıca Avustalyalı oyuncu Chris Hemsworth ile bir araya gelen Engin Altan Düzyatan, ünlü isimlerle objektif karşısında poz verdi.
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"İNANILMAZ BİR DENEYİMDİ"
Ünlü oyuncu, o esnada çekilen fotoğraflarını "Abu Dabi inanılmaz bir deneyimdi" sözleriyle sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
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Neslişah Alkoçlar Düzyatan, Engin Altan Düzyatan, Aslışah Alkoçlar, Kaan Demirağ
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Aslışah Alkoçlar, Kaan Demirağ, Rosie Huntington-Whiteley ve Jason Statham
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Aslışah Alkoçlar ve Irina Shayk
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Aslışah Alkoçlar ve Orlando Bloom